Linda Haussener a bien fait de revenir du championnat d’Europe en salle pour marquer l’unique but de la rencontre.

Faire revenir Linda Haussener et Anouk Raes du championnat d’Europe en salle dans la nuit pour participer au match du Wellington face à l’Herakles a rapporté gros. On jouait depuis à peine 85 secondes que Haussener trompait l’excellente Sotgiu. On ne le savait pas encore, mais ce but sera l’unique d’une rencontre pourtant à sens unique pour les Uccloises. Rien qu’en première période, les locales récoltaient 11 pc et un stroke. Aucun ne trompera la défense lierroise. Même le stroke de Raye à la 32e était arrêté. La seconde période sera plus poussive avec une seule occasion franche pour Raye qui envoyait dans les nuages et 4 nouveaux pc, tous aussi inefficaces que les autres. L’Herakles mettra une fois le nez à la fenêtre, obtenant un pc à la 60e, mais sans pouvoir troubler une défense du Well qui aura passé un après-midi tranquille.