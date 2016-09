Hockey dames: Louvain obtient la victoire de justesse après une rencontre très ouverte

ONPC: l'hommage du rappeur Nekfeu à Yann Moix

Dire qu'il y a un an, Yann Moix et le rappeur Nekfeu se jetaient de mauvais regards. Le chroniqueur d'On n'est pas couché avait qualifié la musique de Nekfeu de "rap bisounours", une remarque qui a très peu plus à l'artiste.

Hier, l'eau ...