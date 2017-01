Le championnat régulier arrive doucement à sa fin. Il ne reste plus que quatre matches, répartis sur deux dimanches, aux prétendants pour revendiquer une place dans le play-off. Sept équipes sont encore dans la lutte, puisqu’actuellement seule La Gantoise est mathématiquement hors course.

Longtemps distancé, le Léo a réalisé un convaincant 4 sur 6 la semaine dernière contre le Watducks et Namur, se relançant un peu au classement.

A quatre points du dernier ticket pour le play off, la tâche ne sera toutefois pas des plus simples. Il faut dire que devant les Ucclois, le peloton se tient de près. Les six équipes qui les devancent se tiennent en quatre points !

Voie ouverte pour le Racing

Avec un tableau si peu lisible, difficile de faire des pronostics sur les potentiels gagnants et perdants à l’issue de la journée de demain, prévue à Erasme. On soulignera néanmoins le programme assez relevé du White Star.

Les deuxièmes affronteront Namur et le Watducks, soit deux autres membres du top 4. De leur côté, les escargots affronteront également l’Amicale, actuellement aux portes du play-off.

Le Racing sera, lui, attentif au moindre faux pas des deux premiers. Avec un programme favorable contre les deux derniers au classement, les Ucclois devraient aligner un six sur six. Ils se rassureraient ainsi, après plusieurs semaines peu convaincantes. Néanmoins, les rats devront se méfier du surprenant Léo, qui a arraché sur le fil un nul 6-6 contre Namur à Boeckenberg.

Un cran plus bas dans le classement, la bataille pour le top 4 sera aussi acharnée. Le Watducks, actuellement quatrième, compte le même nombre de points que l’Amicale et Louvain.

Il ne doit sa place qu’à un nombre de victoires plus favorable. La confrontation face aux Mauves s’annonce donc cruciale. Enfin, avec un seul petit point au classement,

La Gantoise a déjà signé son retour en D1. Largement en dessous des autres équipes, elle tentera de limiter la casse contre le Racing et de réaliser l’exploit face à Louvain.Arnaud Martin