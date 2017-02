Le weekend décisif au Spiroudome commença par les confrontations féminines. Lors du premier match, le White, grand favori, ne trembla pas face à la Gantoise. Après avoir dominé de la tête et des épaules tout le championnat, le White démarra en trombe le match en inscrivant deux buts en moins de cinq minutes par Vorushylo sur pc. Le White confirma rapidement sa domination dans les minutes qui suivirent par Delforge et Wagemans. « On jouait sans pression depuis trois semaines. La grande interrogation était donc de savoir comment nous allions débuter le match » expliquait Laurine Delforge. Le show Vorushylo reprit dans la foulée, l’Ukrainienne inscrivant trois nouveaux buts dont un sur stroke. Avec sept buts d’avance, le match fut déjà plié à la 25e minute. Dans les dernières minutes, Demouliere sauva finalement l’honneur (7-1).

La deuxième demi-finale opposa le Pingouin et le Watducks. Après avoir survolé le championnat en compagnie du White, les Nivelloises partirent largement favorites. Le Pingouin prit d’ailleurs rapidement les devants par Bertrand, qui ouvrit le score après à peine cinq minutes. Le jeu resta ensuite très fermé. Le Pingouin ne sembla pas trouver la faille dans une défense du Wat très bien en place. Malgré la domination nivelloise, Stappart, parvint à rétablir la parité à la 25e. La surprise fut totale, lorsque cinq minutes plus tard, Lycke trompa la vigilance de la défense nivelloise. Malgré une dernière grosse pression pour arracher les shoots out, le Pingouin ne recolla pas au score, créant ainsi la grosse surprise du weekend. « On avait vraiment préparé ce match sans la moindre pression. Les absences de Jill Boon et Anouk Raes se sont vraiment ressenties. Désormais, ce n’est plus que du bonus » expliquait Marie Ronquetti.

DH Messieurs





Le Racing assure l’essentiel

Du coté des hommes, le play off débuta par Racing- Amicale. Le Racing pu compter sur le retour de Tom Boon et l’arrivée de deux renforts de poids : Cédric Charlier et Augustin Meurmans. Le Racing commença de manière idéale la partie. Son jeu rapide lui permis de surprendre dès la 10e minute la défense des Mauves par Charlier, qui, pour sa première prestation en salle de la saison affichait déjà un solide niveau. Cinq minutes plus tard, Buchet après une magnifique feinte de Zilg alourdit le score. Charlier se chargea quelques instants plus tard de porter le score à 3-0, juste avant la pause. Si le plus dur semblait fait, l’Amicale reprit la seconde période avec un niveau de jeu supérieur. Antoine trouva la faille à la 30e, avant que Bourdeaud’hui ne redonne l’espoir d’un retour fantastique dans les secondes qui suivirent. Le Racing parvint toutefois à tenir bon et le score n’évolua plus. « On a assuré l’essentiel. L’Amicale avait une belle envie. Les retours de Boon et Charlier ont vraiment été un plus. Ils sont d’ailleurs impliqués dans tous nos buts » analysait Thomas Vanneste, le capitaine du Racing.

Namur se qualifie sans problème

La soirée se clôtura par le match entre Namur et le White. Dès la 1ère minute de jeu, le jeune Suisse Wyss Chodat assura le spectacle en inscrivant un premier but remarquable. Boosté par ce début prometteur, Namur inscrivit dans la foulée deux nouveaux goals signés Vandiest et Gaby Garreta, le tout avant d’avoir atteint la 10e minute de jeu. Malgré ce début douloureux, le White réagit directement. Une déviation de Faveyts et un pc de Gaëtan Dykmans relancèrent les étoilés qui ne comptèrent plus qu’un but de retard (3-2). Namur cassa pour autant l’élan prometteur du White. Pokorny puis Vandiest à deux reprises, rétablirent l’avance à trois buts. La seconde période fut aussi riche en buts. Wyss Chodat alourdit d’abord le score avant un nouveau sursaut des Bruxellois. De Geyter signa un doublé (7-4). Le White tenta le tout pour le tout en sortant son gardien. Pari perdant, puisque Gaby Garreta et Wyss Chodat en profitèrent pour creuser l’écart. Le dernier but d’Arnaud Dykmans ne changea plus rien. « Tactiquement c’était notre meilleur match de la saison malgré deux passages à vide. On a vraiment bien étudié leur jeu et pressé tout le match » analysait Alex Willemart.

Namur et le Racing se retrouveront donc pour une énième finale. L’année passée, les Namurois s’étaient inclinés sèchement. La rencontre de demain sera probablement plus disputée. Rendez-vous demain à 15h45 au Spiroudome.