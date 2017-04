Le championnat régulier touche à son terme dimanche à l'occasion de la 22e journée. La messe est dire à presque tous les étages. De nombreux joueurs ont entamé la phase chaude des signatures de contrat. Tous les coups sont permis. Au Wellington, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe a annoncé à son équipe sa prochaine destination. Tanguy Lacourt, qui ne ménage pas ses courses sur son flanc, a séduit le Beerschot qui recherchait ce profil. Il avait reçu des propositions du Daring et du Beerschot. Le Daring ne pouvait rivaliser avec l'argument du cœur. Toute la famille du côté de la maman de Tanguy Lacourt provient du Bee. QUand il était petit, Tanguy participait aux stages du Bee.

Le Beerschot a donc accueilli en moins d'une semaine le gardien Harry Verhoeven (qui vient du Braxgata) et Tanguy Lacourt (Wellington). Au rayon des départs, le Bee a laissé filer son emblématique keeper David Van Rysselberghe (qui va au Brax) et plus que probablement son défenseur Michel Van Rysselberghe. Les cadres de l'équipe sont maintenus dans un projet ambitieux. L'entraîneur John Goldberg assurera sa deuxième saison comme T1 des Ours.

Du côté du Wellington, la T1 Lisa Letchford avait déjà annoncé son départ vers les dames du Watducks. Bull (Orée ou Beerschot?) et Cayphas (Louvain?) sont également certains de partir. D'autres pourraient suivre.