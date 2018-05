Les troupes de Robin Geens ont remporté ce jeudi la première manche du derby ucclois qui déterminera qui ira en EHL.

Sans réellement outrageusement dominer leur adversaire, Brunet&cie ont assuré l’essentiel en faisant preuve d’une belle rigueur défensive et de pas mal de sang-froid. Après dix premières minutes totalement à l’avantage du Racing, Russel donnait l’avance à son équipe d’un sleep puissant en pleine lucarne. Boon ripostait sur stroke trois minutes plus tard. Le reste de la première période était équilibré.

C’est dans le troisième quart que le Léo allait asseoir sa domination. Tactiquement bien en place, les Ucclois ne laissaient aucune solution au Racing. A la 43e, Englebert recevait bord cercle. Il tentait un smash revers difficile. Son tir filait tout droit dans le plafond du but. Superbe ! Trois minutes plus tard, il était à la base du 3-1. Il conservait intelligement dans le cercle avant de céder à Zimmer. Le Léoman tirait en revers. Son envoi s’écrasait sur le poteau avant de continuer dans le but. Le Racing tentait aussi tant bien que mal de revenir au score mais le Léopold faisait preuve d’une rigueur défensive sans faille pour s’offrir la première manche et prendre une option sur le dernier ticket européen.

Léopold-Racing 3-1

Léopold : Henet, Russel, Forgues, Eaton, J.Plennevaux, Brunet, Cuvelier, Coisne, Thiéry, A.Verdussen, Degroote puis De Trez, Englebert, Zimmer, Lemaire et Muschs.

Racing : Gucassoff, Harte, Lambeau, Vanwetter, Lootens, Au.Meurmans, Truyens, Boon, Willems, Charlier, Garcia puis Van Rysselberghe, Weyers, Versluys et de Chaffoy.

Les arbitres : MM.G.Uyttenhove et M.Pontus

Cartes vertes : 15’ De Trez, 22’ Au.Meurmans, 37’ Degroote, 58′ Boon.

Carte jaune: 58′ Degroote.

Les buts : 13’ Russel sur pc (1-0), 16’ Boon sur stroke (1-1), 43’ Englebert (2-1), 46’ Zimmer (3-1).