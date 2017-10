Découvrez tous les compte-rendus des matchs de cette journée de championnat de hockey du côté des hommes ce dimanche.





Le Daring ne pouvait pas rivaliser (4-0)

Sans forcer, le Watducks est venu à bout de valeureux Molenbeekois qui n'ont pas réussi à se procurer énormément d'occasions.

Dès l'entame du match, le Watducks prenait les choses en mains et se montraient dangereux dans le camp adverse. Leurs adversaires du jour évoluaient en contre-attaque et attendaient le Wadu dans leur partie de terrain. Une tactique qui ne portait pas ses fruits car les visités allaient rapidement mener au score : après seulement 5 minutes de jeu, Victor Charlet ouvrait la marque sur pc (1-0). Le Français allait même doubler l'avance sur la deuxième occasion du match des Waterlootois : toujours sur pc, Masset ne pouvait rien sur le slape puissant de Charlet (2-0).

Le Daring tentait bien que mal de se procurer une occasion en mettant à profit les rares erreurs du Watducks mais les attaquants molenbeekois ne parvenaient pas à déflorer la marque. Ce sont les hommes de De Grève qui allait se procurer la dernière occasion du premier quart-temps. Toujours sur pc, Charlet voyait cette fois son slape arrêté par Charles Masset.

Lors du deuxième quart-temps, la rencontre reprenait sur les mêmes bases, le Watducks dominant les débats. À la 20ème minute, les Verts parvenaient à contourner le bloc Molenbeekois et se procuraient une grosse occasion. Mais Sidler ne cadrait pas son shot revers. La défense du Wat, emmenée par Charlet et Van Strydonck, ne laissait rien passer et permettait à Vanasch de passer une après-midi très tranquille. Une fois la balle récupérée, les défenseurs du Wadu jouaient avec leur deux points de contact Gougnard et Dohmen pour sortir de leurs 25, sans difficulté.

Après 30 minutes, le jeu fluide des joueurs du Watducks leur permettait de tripler le score, mais Pangrazio ne parvenait pas à reprendre correctement un centre venu de la gauche. La première occasion du Daring arrivait quant à elle en toute fin de première période : après une belle action sur le côté gauche, les hommes de John Bessell avaient l'occasion de réduire la marque sur PC mais Nic Woods voyait son slape stoppé par la défense du Watducks

Après la mi-temps, la rencontre reprenait sur les chapeaux de roues pour le Watducks : grâce à une belle infiltration sur le côté gauche de la part de Nicolas Dumont, Renaud Pangrazio, présent au deuxième poteau, n'avait plus qu'à dévier la balle pour inscrire le troisième goal (3-0). Ce but était un vrai coup de massue pour les Daringmen qui ne parvenaient plus à combiner correctement, la dernière passe faisant toujours défaut. Le Watducks gérait alors les débats sans se montrer pour autant dangereux.

Le dernier quart-temps reprenait avec une occasion pour le Daring, mais Crane ne parvenait pas à reprendre un bon centre venu de la gauche. Les Molenbeekois poussaient et se procuraient rapidement un pc mais le slape d'Uher était arrêté sans problème par Vincent Vanasch. À cinq minutes du coup de sifflet final, le Watducks recevait à son tour un pc, permettant à Charlet d'inscrire son troisième but de l'après-midi (4-0). La dernière occasion était pour le Daring qui se procurait coup sur coup deux pc : alors que le premier était stoppé par Charlet, le second n'était pas cadré. Après leur victoire face au Dragons vendredi, les Waterlootois réalisent un beau 6 sur 6 lors de ce double week-end.

Waterloo Ducks. Vanasch, Boccard, Charlet, Dumont, Penelle, Van Strydonck, Dohmen, Gougnard, M. Capelle, Pangrazio, Van Lierde puis Masso, Van Marcke, Van Oost, Sidler, L. Capelle.

Daring. Masset, Uher, Liles, Steyrer, Borger, Vander Gracht, Woods, Rasmussen, Van Linthoudt, Hermans, Jenness puis Dykmans, Saussez, Schoonjans, G. Cosyns, Crane.

Les arbitres : MM. L. Dooms et N. Stenier.

Les buts : 5e Charlet sur pc (1-0), 13e Charlet sur pc (2-0), 38e Pangrazio (3-0), 65e Charlet sur pc (4-0).

Cartes vertes : 28e Schoonjans, 50e Van Strydonck.

Carte jaune : 51e Pangrazio.





L’Herakles sauve les meubles à la 70e (2-2)

Toujours à la recherche de ses premiers points, Louvain accueillait ce dimanche l’Herakles. Alors que les Universitaires n’avaient toujours pas marqué le moindre but depuis le début de la saison, ils trouvaient le chemin des filets sur la première action de la rencontre. A la 2ème, Pilou Maraite traversait une bonne partie du cercle avant de trouver parfaitement Sarmento qui n’avait plus qu’à conclure. Les Universitaires étaient ensuite en confiance après cet excellent début. Le jeu était fluide et rapide. En face, l’Herakles parvenait néanmoins à être dangereux à plusieurs reprises, se provoquant notamment un premier pc mal exploité. Quelques instants plus tard, Keusters manquait de peu l’égalisation mais son shot revers était bien sorti par Reynaud.

Le deuxième quart recommençait sur un rythme toujours aussi soutenu. La balle circulait rapidement d’un camp à l’autre, aucune des deux équipes ne parvenant à véritablement prendre le dessus. Du côté des chiffres, c’était néanmoins Louvain qui comptait le plus d’entrées dans cercle, même si à l’exception d’une très grosse occasion de Maraite, Timmermans n’était pas vraiment mis à contribution.

La seconde période reprenait fort : dès la mise en jeu, Louvain se retrouvait en quelques secondes dans le cercle adverse. Pokorny ne parvenait cependant pas à armer correctement son shot. La suite du troisième quart était ensuite dominée par l’Herakles, qui prenait la possession de la balle. Les visiteurs obtenaient plusieurs pc mais ne parvenaient toujours pas à trouver la faille.

Le dernier quart montait encore un peu en intensité, l’Herakles étant bien décidé à revenir. Les visiteurs y parvenaient à la 60e sur leur sixième pc de la rencontre. Louvain réagissait néanmoins parfaitement. A la 62e Romeu transformait lui aussi un penalty, d’un sleep pleine lucarne. La victoire semblait acquise pour Louvain mais l’Herakles se provoquait un dernier pc sur le coup de sifflet final, largement contesté par les locaux. De Kerpel ne tremblait pas et égalisait à nouveau, sauvant ainsi un point.

Louvain : Reynaud, McIntyre, Romeu, Renaer, L.Willems, Santana, Sanchez, Maraite, De Paepe, Pokorny, Sarmento puis Georgis, Richards, Ibarra, Van der Putten et Logan.

Herakles : Timmermans, Haig, Donck , Hens, Le Clef, Creffier, Keusters, De Kerpel, Duncan, Smith, Struyf puis Pérez Vázquez, , Devillé, Sanz, Van Stratum et Hottlet.

Arbitres : MM. T. Bigare et T. Hennes.

Cartes vertes : 51e Pokorny

Cartes jaunes : 10e Leclef , 60e Richards

Les buts : 2e Sarmento (1-0), 60e De Kerpel sur pc (1-1), Romeu sur pc (2-1), De Kerpel sur pc (2-2).





Le Léo perd 2 points (2-2)

Les Ucclois ont contrôlé une bonne partie de la rencontre mais ont oublié de concrétiser leurs nombreuses occasions dont un PC à l’ultime minute de jeu

Pour ce double week-end le Léo devait affronter successivement les deux promus. Leur victoire de vendredi soir au Pingouin ne faisait pas vraiment de doute mais ce dimanche les ucclois recevaient la Gantoise qui pointe à une belle 3e place au classement général.

Le match commençait par un round d’observation, quelques erreurs techniques étaient à noter de part et d’autre. C’est d’ailleurs une mauvaise passe dans l’axe des léomen, qui voyait la première incursion dans le cercle de la Gantoise. L’attaquant tirait mais Henet sortait du gant sans problème.

A la 7e, sur un coup franc dans les 25 Brunet fonçait vers le cercle. Boutte sifflait PC pour non respect des 5 mètres. Pascal Kina exprimait son mécontentement haut et fort. Après avoir consulté son collègue, l’arbitre annulait le PC.

Quelques instants plus tard la Gantoise se créait son deuxième tir au goal mais danger.

A la 9e Zimmer pénétrait dans le cercle et d’un push puissant heurtait le poteau de Santiago. La première occasion locale était presque au fond. De Groote était bien isolé par Cuvelier, Santiago sortait mais De Groote le contournait, il fallu le retour in extremis d’un défenseur Gantois pour empêcher la balle de rentrer. A la 15e, Brunet pénétrait dans le cercle par la gauche et ne cherchait qu’une seule chose, qu’il finit par obtenir, le premier PC du Léo. Russel la plaçait sur la planche (1-0).

Les visiteurs obtenaient leur premier PC juste avant le quart temps mais cela ne donnait rien.

Le Léo recommençait le quart en continuant à avoir la possession de balle et à faire circuler un maximum.

A la 22e les hommes de Robin Geens se créaient leur second PC après un kick gantois. Kane repartait pour un sleep direct mais Desimpel sortait bien et l’empêchait de tirer.

Les assauts Gantois étaient contenus par une défense Uccloise bien en place. Il y avait par ailleurs, trop de déchets techniques de la part des visiteurs qui pêchaient dans les derniers 25.

Zimmer, entouré de 3 Gantois, récupérait un centre croqué de Cuvelier et parvenait à mettre la balle sur un pied dans le cercle. Russel tirait à plat pour le tip-in au point de stroke mais touchée la balle n’était pas cadrée.

A une minute de la mi-temps, Kina débordait par la droite et était accroché par Coisne, Michielsen accordait un troisième PC aux visiteurs. La balle partait pour une déviation au donneur, dans un premier temps Henet la sortait mais quasiment à terre Oleastro parvenait, du bout du stick en revers, à la mettre dans les filets (1-1).

A peine la seconde période recommencé que les Léomen se créaient coup sur coup trois tirs au but dont très puissant de A. Verdussen. A la 39e, Thiéry pénétrait également dans le cercle mais il n’obtenait rien.

La Gantoise repartait à l’attaque et tentait de se créer quelques occasions à son tour, notamment via Saladino. A la 45e, Desimpel provoquait un nouveau PC pour ses couleurs. Brown la plaçait parfaitement dans le petit filet latéral, le line-stop ne pouvait rien faire. Avec 2 PC sur 3 convertis les Gantois faisaient preuve d’efficacité.

Menés, le Léo se devait de réagir. A la 51e c’était chose faite, les locaux profitaient de leur supériorité numérique suite à la carte verte de Kina pour se procurer un nouveau PC. Le tir du Néo-Zélandais était facilement sorti par le gant de Santiago.

Le Léo recommençait le dernier acte de cette rencontre avec de bonnes intentions et se créait un PC après 2 minutes. Pas de changements, Santiago sortait la balle. A la 54e le Léo se croit un nouveau PC, la tactique changeait, De Groote recevait la balle à la seconde tour et la remettait à Russel mais une fois de plus le tir n’aboutissait pas.

A la 58e Thiéry au point de stroke manquait d’égaliser. Le Red Lion, très remuant en ce dernier quart temps, s’infiltrait dans le cercle et un PC s’ensuivait. Le sleep de Tom De Groote faisait mouche, le changement de tireur était payant (2-2).

Dans la foulée, les visiteurs se créaient un PC suite à un contre rondement mené. Romain sortait le sleep de Brown sans trop de difficultés.

A 5 minutes de la fin du match la balance pouvait pencher d’un coté comme de l’autre. La tension était à son comble. Le Léo obtenait un nouveau PC suite à un coup franc où le défenseur Gantois n’était pas à 5 mètres. Le public local donnait de la voix pour soutenir son équipe. Le sleep de De Groote était sauvé du buste par Santiago mais un nouveau PC était sifflé. Russel ne cadrait pas.

Les deux équipes tentaient encore de faire la différence et c’est le Léo qui, sur le coup de sifflet final, se procurait un ultime PC que Santiago sortait de la guettre. Les locaux réclamaient une faute mais Monsieur Michielsen sifflait la fin de la rencontre.

Léopold : Henet ; Plennevaux, Jo. Verdussen, Forgues, Russell ; Thiery, Cuvelier, Lemaire ; Brunet, Degroote, A. Verdussen ; Puis Zimmer, Eaton, Sior, De Kepper, Coisne.

Gantoise: Santiago; Lockwood, Vila, Brown, Deplus; Oleastro, Salis, Kina; Agulleiro, Tynevez, Saladino; puis Dubois, Diaz, Desimpel, Lesaffre, Peeters.

Arbitres : G. Boutte et S. Michielsen

Cartes vertes : 33e Agulleiro, 44e Eaton, 50e Kina, 70e Saladino

Les buts : 16e Russel sur PC (1-0), 35e Oleastro sur suite de PC (1-1), 64e Brown (1-2), 62e De Groote (2-2).





Dragons – Racing (4-2)

Après sa déception de vendredi soir, le Dragons récupérait van Aubel mais pas encore Van Doren, qui prenait place… sur le banc. Du côté du Racing, Augustin Meurmans et Lambeau manquaient à l’appel.

Dès le coup d’envoi, le Dragons mit la pression et Stockbroekx arriva un poil trop tard pour dévier un dangereux centre de Luyten. A la 8e, tout le stade crut au but lorsque sur une longue passe de Hendrickx, van Aubel isola Verheijen seul devant Gucassoff, mais le médian local perdit son duel avec le gardien international. Des revers de Rombouts et Raes hors cadre vinrent ponctuer ce quart d’heure pétaradant de l’équipe locale, alors que Lootens devait se jeter sur un centre de Thys et que ce dernier sollicitait Gucassoff du gant.

Le deuxième quart-temps fut nettement plus calme, le Dragons récupérant de ses efforts. Le Racing contrôla facilement les échanges, et mit même quelque peu le nez à la fenêtre juste avant la demi-heure sur des actions de Boon, qui requirent des interventions de Loïc Van Doren. C’est juste à ce moment-là que le Dragons frappa, juste avant le repos : centre de Thys et tip-in de van Aubel, un grand classique (1-0). L’équipe locale se retrouvait donc au commandement un quart d’heure après l’avoir vraiment mérité, à l’issue de cette première période sans pc.

Les Anversois insistèrent en deuxième mi-temps avec enfin deux pc, dont le deuxième tiré par Denayer nécessita un bel arrêt du pied de Gucassoff. Ensuite, le Dragons fut malchanceux à la 42e sur une très jolie action de Poncelet qui centra pour Thys, dont la volée semblait devoir faire mouche… mais échoua sur le dos de son coéquipier Raes.

Mais la chance, ça tourne. A peine quatre minutes plus tard, un centre raté de van Aubel fut dévié attentivement dans le but par Luyten (2-0). Le Dragons avait fait le break, et se mit définitivement à l’abri à quelques secondes d e la fin du 3e quart-temps sur une offensive digne des bouquins, centre en retrait de Verheijen et reprise de Raes (3-0).

Perdu pour perdu, le Racing attaqua et le dernier quart-temps fut très décousu. Boon fut à deux doigts de réduire l’écart mais van Aubel aurait aussi pu faire 4-0 sans un super réflexe de Gucassoff, alors qu’une déviation de van Aubel échouait de peu à côté.

Le Racing attendit la 59e minute pour obtenir son premier pc, sur un sliding fautif de Thys qui lui valut une carte jaune de 10 minutes. Mais Wegnez sortit fort bien en kamikaze devant Boon. Reckinger fit alors sortir Gucassoff pour jouer les 11 minutes restantes à 12 joueurs de champ contre 10. Il en résulta évidemment une forte pression du Racing mais Van Doren ne dut intervenir que devant Boon à la 63e. Et lorsque Charlier réduisit l’écart à la 65e, ce fut pour voir le Dragons obtenir un dernier pc… sans gardien adverse et avec Van Rysselberghe qui sortit trop tôt. Un jeu d’enfant pour Denayer (4-1). Tchouk eut le bon goût de se battre jusqu’au bout et de réduire l’écart alors qu’il restait 90 secondes à jouer. La fin du match fut un running gag : le Racing obtint quatre pc consécutifs après le coup de sifflet final, mais ne réussit pas réduire l’écart (4-2).

Dragons : L. Van Doren, Van Bockrijck, Denayer, Hendrickx, Rubens, Rombouts, Wegnez, Thys, Luyten, Raes, G. Stockbroekx, puis van Aubel, Verheijen, Poncelet et Celis.

Racing : Gucassoff, Vanwetter, Van Rysselberghe, Harte, Lootens, Weyers, Truyens, Boon, Charlier, Garcia, Willems, puis Versluys, Cayphas, de Chaffoy et Al. Meurmans.

Arbitres : MM. S. Duterme et N. Marchant.

Carte jaune : 59e Thys

Les buts : 35e van Aubel (1-0) ; 46e Luyten (2-0) ; 52e Raes (3-0) ; 65e Charlier (3-1) ; 66e Denayer sur pc (4-1) ; 69e Truyens (4-2).





Le Bee et le Brax partagent dans un match très fermé (0-0)

Le Beerschot, dont le début de saison n'est pas conforme aux attentes, recevait le Braxgata à 15h30 à Kontich.

Le premier quart était fermé. Pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Dockier apportait le premier danger dans le cercle du Brax, mais ce n'était pas concluant. Le Bee s'offrait le premier pc du match, mais c'était bien sorti par la défense adverse. Inglis profitait d'un très mauvais dégagement de la défense locale pour armer un tir qui passait juste à côté du but de Verhoeven. Sander Baart était particulièrement actif en ce début de match. Sur le gong, les Ours obtenaient un second pc, mais Van Rysselberghe le sortait bien.

Les locaux étaient les plus entreprenants dans le second quart. Mais les multiples pc de Bull étaient arrêtés par le gardien du Brax, très en verve. Dockier s'offrait une belle occasion en shootant après une combinaison, mais c'était à nouveau détourné par la défense dirigée par Luypaert. C'était tout pour cette première mi-temps, pauvre en occasions.

Le troisième quart était plutôt à l'avantage des visiteurs, qui obtenaient un pc mais qui ne rentrait pas. Sur une belle contre attaque, Brouwer avait l'opportunité d'ouvrir le score, mais le gardien local arrêtait la tentative. Le Bee obtenait un nouveau pc, mais Duvekot ne trouvait pas le cadre.

Dans le dernier quart, Luypaert, sur pc, passait tout près de l'ouverture du score, mais Verhoeven la stoppait magistralement. Le pc du Bee ne rentrait pas malgré des tentatives de Dockier et Bull. Dockier ratait son tir, et sur le contre, le Brax loupait l'occasion de remporter le match. Le match se terminait sur le score de 0-0.

Beerschot: H. Verhoeven; De Sloover, Bull, M. Peeters, Bourg; H. Peeters, Paton, Nelen; Dockier, Perez, Rossi; Puis S. Verhoeven, Delmoitié, Duvekot, Mortelmans.

Braxgata: Van Rysselberghe; McAleese, Loots, Luypaert, Adriaensen; Inglis, Van Biesen, Baart; Brouwer, Robinet, Briels; Puis Gysels, Coppers, Devis, Biekens, Van Cleynenbreugel.

Les arbitres: Mr. M. Pontus et Mme C. Martin-Schmets.

Les cartes vertes: 28ème Bull, 54ème Brouwer, 67ème Baart