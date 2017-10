Le Racing remporte haut la main le duel de la capitale

Après avoir perdu contre le Watducks et le Racing, l'Orée reste sur un 0 sur 6

Orée-Racing 1-6

Orée : Flamand, Delavignette, Bergner, Cole, Solano, Davila, de Paeuw, Masson, Domene, Simar, Callioni puis Branicki, Bigare, Ricci, Robbrecht et De Cock.

Racing : Gucassoff, Harte, Van Rysselberghe, Lambeau, Vanwetter, Truyens, Weyers, Boon, Willems, Garcia, Charlier puis Lootens, de Chaffoy, Versluys, Berton et A.Meurmans.

Les arbitres : MM. V.Loos et M.Dutrieux.

Cartes vertes : 29e Robbrecht, 34e Masson, 41e Boon, 45e Harte, 63e Berton.

Cartes jaunes : 57’ Callioni, 66e Bergner.

Les buts : 20e Boon (0-1), 26e Robbrecht (1-1), 28e Charlier sur rebond de pc (1-2), 31e Garcia (1-3), 39e Truyens (1-4), 54e Boon sur pc (1-5), Boon sur pc (1-6).

L’affiche entre les clubs bruxellois promettait d’être animée. Deux équipes compétitives, du jeu et des belles individualités devant, tout était réuni pour assister à une belle rencontre de division d’honneur.

Le premier quart temps allait tenir toutes ses promesses puisque malgré un terrain lent, la balle filait d’un bout à l’autre du terrain à toute vitesse. Le rythme de jeu était élevé mais il fallait attendre la 2e partie du quart temps pour assister aux plus belles occasions de but. Masson trouvait le poteau à la 8e tandis que Flamand s’interposait bien sur le sleep de Boon à la 9e. On sentait le Racing plus incisif dès qu’il se portait vers l’avant mais la défense oréenne ne laissait rien passer et le 1er acte se terminait logiquement sur un score nul et vierge.

Dès la reprise, on sentait que le Racing voulait asseoir sa domination. Les Ucclois conservaient la balle calmement et pressaient haut pour récupérer rapidement. A la 20e, Willems débordait et envoyait une balle bondissante. Boon smashait et la balle et Simar stoppait la balle du corps. Mr.Loos sifflait stroke mais son collègue Mr.Dutrieux lui indiquait que la balle n’était pas, selon lui, sur la trajectoire du but. Boon se faisait justice une minute plus tard en débordant Flamand avant de tirer en revers au fond (0-1). La réaction locale venait du stick de Callioni mais l’Argentin butait sur Gucassoff avant de placer à côté. A la 26e et après quelques minutes intéressantes de l’Orée, Robbrecht partait seul vers le cercle et n’était pas attaqué. Il plaçait parfaitement la balle au fond pour égaliser (1-1). Deux minutes plus tard, Charlier transformait le deuxième pc du Racing. Le sleep de Boon était d’abord repoussé mais l’arbitre laissait un bon avantage et l’attaquant tirait dans le plafond du but (1-2). Charlier offrait ensuite l’assist à Garcia à la 31e. L’Espagnol passait son adversaire d’un joli contrôle orienté avant de frapper à mi-hauteur croisé (1-3). Le Racing se montrait bien plus efficace et dangereux que l’Orée, même si les Woluwéens étaient loin d’être ridicules.

Le Racing remontait sur le terrain avec la ferme intention d’enfoncer le clou. Après une action individuelle de Willems, un poteau de Boon, Truyens faisait 1-4 à la 39e d’un beau smash revers. L’Orée était dans les cordes et le Racing trouvait les espaces. A la 43e, Callioni débordait le long de la ligne de fond et tentait de lober Gucassoff mais son envoi était dangereux et fautif. L’Orée mettait toute son envie sur le terrain pour revenir au score mais malgré de bonnes intentions, ce n’était pas suffisant pour inquiéter des Ucclois maîtres de leur sujet. Deux contres auraient pu mener à un but mais le premier débouchait sur un pc, qui ne donnait rien. Sur le deuxième, de Paeuw cédait à Callioni. L’Argentin loupait la balle lors de son duel avec Gucassoff.

Le dernier quart voyait le Racing à nouveau prendre l’avantage sur l’Orée. De Chaffoy provoquait le pc. Harte sleepait et Boon surgissait pour dévier au-dessus de Flamand (1-5). Boon enfonçait le clou à six minutes du terme en plaçant son sleep en pleine lucarne (1-6).

Le Racing était tout simplement plus fort aujourd’hui. Tout était plus propre, plus rapide et mieux exécuté tandis que l’Orée n’a pas pu compter sur ses individualités pour faire la différence.

Les Gantois écartent le Pingouin et continuent leur bon début de saison

Le Pingouin recevait la Gantoise pour le duel des promus. Si les résultats sont pour l'instant aux antipodes entre les deux équipes, le Pingouin n'est jamais facile à manoeuvrer au parc de la Dodaine.

Pingouin - Gantoise 1-3

Pingouin: Schoo Ians; Dallons, Louis, O. Bertrand, Beckers; Raes, M. Bertrand, Bernard; Onana, Vandiest, Ojeda; Puis Fourcroy, Beirnaert, Lemaire, Leclef, Dubois.

Gantoise: Santiago; Brown, Lockwood, Deplus, Vila; Oleastro, Kina, Salis; Tynevez, Saladino, Agulleiro; puis Lesaffre, Esquelin, Peeters, Diaz, Dubois.

Les arbitres: MM. L. Dooms et N. Steiner.

Cartes vertes: 34e Esquelin, 55e Kina, 57e Beckers, 69e Louis.

Les buts: 1re Saladino (0-1), 14e Beirnaert (1-1), 49e Salis (1-2), 69e Kina (1-3).

Les Gantois cueillaient les palmipèdes à froid. Après moins d'une minute, Saladino passait la défense locale en revue et gagnait son face à face avec Schooians. On ne pouvait rêver meilleur départ du côté des visiteurs. Le Pingouin avait du mal à contrer le jeu des joueurs de Pascal Kina. A la 6ème minute, Agulleiro s'offrait une possibilité mais cela ne rentrait pas. Le Pingouin mettait le nez a la fenêtre et équilibrait les débats. A la 14eme, les aclots entraient dans le cercle. La déviation était bien arrêtée par Santiago mais Beirnaert avait bien suivi et marquait d'un flat puissant. Le Pingouin était de retour aux affaires.

Dès le début du second quart, les Nivellois étaient dangereux par Max Bertrand. Il recevait la balle dos au goal mais ne pouvait cadrer. Après le coup sur la tête et le but encaissé dès l'entame du match, le Pingouin rentrait dans son match. A là 32ème, le Pingouin obtenait un pc. Esquelin sortait trop rapidement et pouvait rejoindre ses équipiers au milieu du terrain. Le sleep d'Ojeda parfait bien mais Salis sauvait sur la ligne. Dans un premier temps, l'arbitre désigne le point de stroke, croyant à une faute du défenseur. Mais le corp arbitral revenait sur sa décision et donnait un long. Vandiest s'octroyait la dernière occasion de la mi-temps , mais son tir en revers était sorti par Santiago.

Le début de seconde mi-temps était très attrayant. Dallons rentrait dans le cercle à la 36ème et tirait sur Santiago qui sortait la balle. Gand obtenait son premier pc à la 39èmemais Kina plaçait à côté du but. A la 41eme, Vandiest tirait sur le poteau! Santiago était battu, dommage pour Les Nivellois. Les Gantois obtenaient une succession de 3 pc. Sur le deuxième, le sleep était sorti par Schooians mais ne sortait pas du cercle. Un joueur Gantois envoyait un obus sur le pied d'un Nivellois. Cela parfait bien. Kina tirait ensuite à côté du but alors qu'il était idéalement placé. Les gantois prenaient l'avantage sur une action de Tynevez qui isolant idéalement Salis qui ne laissait aucune chance à Schooians.

Le Pingouin obtenait un pc. Ojeda sleepait hors cadre. Onana, lancé en profondeur par Max Bertrand n'arrivait pas à éviter la sortie de Santiago. Cela passait à côté. Si le troisième quart avait été très agréable avec beaucoup d'occasions, le dernier quart démarrait sur un mode mineur. Les Nivellois n'arrivaient pas à se dégager et concédaient un pc. Schooians détournait le sleep de Kina. Vandiest remontait tout le flanc droit et rentrait en retrait pour Beckers, qui, malgré un beau plongeon, ne concrétisait pas. Alors qu'il restait trois minutes, Le Pingouin enlevait son gardien pour tenter de jouer le surnombre. C'est Louis qui jouait avec les attributions du gardien et enfilait la chasuble. Kina inscrivait le troisième but en tir en revers. Les Gantois s'imposaient dans le duel des promus et continuent son bon parcours. Malgré d'évidentes qualités, le Pingouin reste bloqué à 0 unité.





Le Watducks a mis du temps au démarrage

Durant le premier quart temps, le Beerschot a dominé un match qui a changé de camp après le pc de Charlet

Watducks – Beerschot 4-3

Watducks : Vanasch ; Penelle, Boccard, Charlet, Van Strydonck ; Gougnard, Dohmen, Van Oost ; Pangrazio, Van Lierde, M. Capelle, Puis Sidler, L . Capelle, Masso, Van Marcke, De Saedeleer

Beerschot : H. Verhoeven ; De Sloover, Bull, M. Peeters, Bourg ; H. Peeters, Nelen, Rossi ; S. Verhoeven, Dockier, Perez, Puis Mortelmans, Delmoitié, Duvekot, Goudsmet

Cartes vertes : 40e Van Strydonck, 42e H. Peeters, 44e H. Peeters

Cartes jaunes : 49e Perez, 57e Van Strydonck

Les buts : 9e S. Verhoeven (0-1), 25e Charlet sur pc (1-1), 37e Van Lierde (2-1), 54e L. Capelle (3-1), 56e L. Capelle (4-1), 65e S. Verhoeven (4-2), 68e Dockier (4-3)

Après 45 secondes, chaque gardien avait déjà touché la balle. Vanasch dégageait un centre venu de la gauche tandis que Verhoeven bloquait Capelle. Dans la foulée, Van Strydonck, auteur d'une boulette en défense, se rachetait en récupérant la balle. Le Bee entrait mieux dans so match et était souvent premier sur la balle. Le Watducks ne profitait pas d'une remontée de terrain de Pangrazio qui s'écrasait sur Verhoeven.

Le premier pc du Beerschot était sifflé à la 8e minute pour une faute hors du cercle de Van Strydonck. Le sleep de De Sloover était dévié. Sur une faute vite jouée, la balle arrivait chez Stanley Verhoeven qui fusillait Vanasch. Le Watducks répondait en provoquant son premier pc que Charlet ratait. Durant ce premier quart temps, le Beerschhot contrôlait les échanges. Le Watducks se montrait incapable de mettre du rythme.

Le deuxième quart temps était équilibré jusqu'à cette poussée fautive d'Arthur De Sloover qui amenait le deuxième pc du Watducks. Charlet faisait trembler le filet à la 25e (1-1). Le match changeait d'âme au fil des minutes.

La deuxième mi-temps reprenait avec un joli numéro de Perez qui lançait dans le cercle Stanley Verhoeven. A la 37e minute, un long flick était contrôlé par Max Capelle qui tirait vers Verhoeven. Van Lierde la déviait (2-1).

Le Bee galérait jusqu'à la 40e minute et ce pc accordé aux Ours par monsieur Marchant. Il amenait un autre pc pour un kick du premier sorteur, Charlet. Le pc était dangereux sur le contre. Max Capelle ne cadrait pas son tir.

A la 47e minute, Van Oost cadrait son envoi. Verhoeven repoussait. Ce troisième quart était biaisé par les cartes qui pleuvaient.

Le suspense tombait avec cet essai victorieux de Louis Capelle à la 54e minute. Louis Capelle, bien servi par Loic Sidler, s'offrait un doublé à la 56e minute. Une minute plus tard, Louis Capelle butait sur la guêtre de Verhoeven. Nelen s'offrait son tir.

A 5 minutes de la fin, le Bee sortait un peu la tête de l'eau en provoquant un pc. Stanley Verhoeven trompait Vanasch. Une minute plus tard, Dockier tirait sur Vanasch. Dockier marquait à la 68e le 3e but. Goldberg sortait son gardien à 90 secondes de la fin.

Le Léo s'est fait peur mais a tenu bon

Les Ucclois ont battu le Braxgata qui aurait pu revenir au score dans les derniers instants de la partie (3-2).

Léopold: Henet, J. Verdussen, Eaton, Russell, Forgues, Brunet, Thiéry, Cuvelier, A. Verdussen, Degroote, Zimmer puis Plenneveaux, De Kepper, Coisne, Lemaire, Sior.

Braxgata: Van Rysselberghe, McAleese, Loots, Luypaert, Adriaensen, Baart, Van Biesen, Inglis, Robinet, Brouwer, Briels puis Gysels, Biekens, Dubois, Devis, Van Cleynenbreugel.

Les arbitres : MM. N. Benhaiem et J. Ciechanowski.

Carte verte : 45e Degroote.

Les buts : 4e Luypaert sur pc (0-1), 9e Sior sur suite de pc (1-1), 18e Zimmer (2-1), 38e Zimmer sur pc (3-1), 58e Luypaert sur pc (3-2).

Dès l'entame de la partie, le Braxgata prenait les choses en mains. Ils étaient rapidement récompensés de leur bon début de rencontre quand Loïck Luypaert ouvrait le score sur pc via un sleep imparable (0-1). Le Léopold mettait un peu de temps avant de rentrer dedans mais allait très vite revenir au score sur pc : sur une phase, François Sior déviait une balle dans le goal (1-1). Le premier quart-temps était équilibré et juste avant le coup de sifflet, Tanguy Zimmer donnait même l'avantage aux Ucclois grâce à un revers que Van Rysselberghe ne pouvait dévier (2-1).

Le deuxième quart était plus à l'avantage du Léopold qui combinait beaucoup mieux que son adversaire. Après un solo sur le côté gauche, Tanguy Zimmer se procurait une grosse occasion mais son flat passait de peu à côté. Une minute plus tard, c'est le Brax qui avait l'occasion de recoller au score mais le sleep de Luypaert ne rentrait cette fois pas dans la cage de Romain Henet qui devait se coucher pour sauver in extremis ses couleurs en fin de première mi-temps.

En seconde période, les Ucclois prenaient rapidement le large sur pc : feintant de sleeper, Russell offrait sur un plateau la balle à Zimmer qui trompait David Van Rysselberghe (3-1). Malgré son avance, le Léo continuait à jouer haut et à vouloir inscrire un quatrième but. Le Brax, de son côté, ne parvenait plus vraiment à inquiéter Henet. Mais sur un contre anodin, c'est pourtant le Braxgata qui allait inscrire un goal, via Luypaert sur pc, et relancer le suspens de la rencontre (3-2). Ce but libérait les Anversois qui avait coup sur coup deux grosses occasions pour recoller au score mais sans succès.

Au début du dernier quart-temps, les Ucclois ne se laissaient pas submerger par les attaques du Brax et avaient même l'occasion de se mettre à l'abri rapidement sur pc mais David Van Rysselberghe veillait au grain. Les dix dernières minutes de jeu étaient totalement à l'avantage du Braxgata qui mettait une grosse pression sur la défense uccloise. Alors que le Léo manquait l'occasion de se mettre totalement à l'abri sur pc, Romain Henet devait s'interposer à deux reprises pour éviter l'égalisation anversoise. Le stress montait dans les rangs des Rayés qui souffraient sans céder. Philippe Goldberg tentait le tout pour le tout en sortant son gardien et en mettant à sa place un onzième joueur de champ. Alors que le Brax pestait sur l'arbitrage pour un pc non accordé, le Léo tenait le coup et accrochait au forceps trois points importants.

Coup de chaud pour le Dragons

Le Dragons résiste au retour de l'Herakles

Dragons - Héraklès 4-3

Dragons : L. Van Doren, Van Bockrijck, Denayer, A. Van Doren, Rombouts, Raes, van Aubel, Verheijen, Poncelet, Celis, Rubens, puis Thys, Luyten, De Waal, Stockbroekx et Stevens.

Héraklès : Timmermans, Haig, Hens, Leclef, M.Donck, N.De Kerpel, Keusters, Smith, Van Stratum, Struyf, Duncan puis Devillé, Vazquez, Creffier, Legrand et Hottlet.

Les arbitres: MM. A. Zimmer et X. Voet.

Les buts: 15e Keusters (0-1), 32e Rubens (1-1), 38e Denayer sur pc (2-1), 46e Rubens (3-1), 50e Thys (4-1), 59e Leclef sur pc (4-2), 68e Struyf (4-3)

Sous un soleil radieux, le Dragons​ retrouvait sa victime de la finale du dernier play-off (étrillé 4-1 puis 5-1 en mai dernier) pour une revanche de prestige, le tout dans une position bien moins impériale que la saison dernière.

Privé des précieux Hendrickx (aine) et Wegnez (genou), les locaux abordaient malgré tout la rencontre de manière conquérante et autoritaire. Un sleep décoché sur pc par Denayer (3e) suivi d'une flèche en revers de Raes (6e) sifflaient au ras des montants de Timmermans.

Asphyxié, l'Héraklès devait attendre près de 10 minutes pour s'offrir sa première pénétration dans le cercle adverse. Et sur sa deuxième réelle occasion, les vice-champions 2017 trouvaient l'ouverture via Smith, bien servi par Keusters, dont l'opportunisme faisait mouche à la 15e minute (0-1).

Le deuxième quart temps se révélait relativement dépourvu de réelles occasions, si ce n'est Verheijen qui réveillait le public (26e) et l'infatigable Keusters qui mettait le feu en revers à la demi-heure. En fin de période, Rubens permettait enfin à ses supporters de rugir sur un missile en revers millimétré (32e).

Dès son entame, le 3e quart filait en sens unique pour l'écurie de Brasschaat qui se mettait à cracher du feu. Et le Dragons tuait le match en trois séquences parfaitement dessinées. Sur leur troisième pc du match, les hommes de Willems prenaient l'avantage au marquoir via Denayer (2-1 à la 38e). Rubens y allait de son petit doublé et Thys bombardait la lucarne en face-à-face (4-1 à la 50e).

L'Hera n'abdiquait pas et réduisait l'écart sur pc dans le dernier quart via Leclef (4-2 à la 59e). Avant même de revenir à 4-3 en toute fin de match grâce à Struyf et donner des sueurs froides à la bande à Van Doren. Mais le Dragons parvenait à préserver ce mince avantage et s'offrait cette victoire acquise dans la douleur.





Le Daring gaspille

Louvain, in extremis, prend son troisième point de la saison contre un Daring qui a laissé filer 2 points

Louvain-Daring 2-2

Louvain : Reynaud ; Georgis, Romeu, McIntyre, Willems ; Sanchez, Santana, Van der Putten ; Pokorny, Maraite, Ibarra puis Richards, Sarmento, De Paepe, Weyers et Renaer.

Daring : Masset ; Liles, Uher, Steyrer, Borger ; Cosyns, Schoonjans, Woods ; Van Linthoudt, Jenness, Dykmans ; Puis Rasmussen, Crane, Saussez et Hermans.

Les arbitres : MM. S. Duterme et T. Hennes

Cartes vertes : 56e Jennes, 57e Ibarra.

Les buts : 4e Dykmans (0-1), 10e Sarmento (1-1), 29e Rasmussen (1-2), 66e Romeu (2-2).

Il ne fallait à peine deux minutes au Daring pour s’infiltrer dans le cercle Louvaniste mais Jennes était un peu trop excentré pour être réellement dangereux. Mais à peine une minute plus tard, la seconde pénétration dans le cercle était payante. Dykmans, après un très beau un-deux avec Jennes a débordé par la gauche pour la placer au dessus de Reynaud dans le petit filer latéral (0-1).

A la 5e, après un petit numéro de jonglerie, Maraitre permettait à son équipe d’obtenir le premier pc de la rencontre. Masset sortait la balle du sabot sans trop de difficultés. Louvain se remettait à niveau quelques instants plus tard puisqu’après avoir controlé et fait circuler la balle pendant plusieurs minutes, Romeu d’une longue passe vers le cercle il trouvait Sarmento qui était parfaitement placé pour glisser la balle sous Masset (1-1).

Mis à part quelques occasions de part et d’autres il n’y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Sur un beau centre de Dykmans, le 5 essayait de reprendre de volée en un temps en revers mais sans résultat. De l’autre coté, les Universitaires pénétraient une nouvelle fois dans le cercle des visiteurs mais en vain. Sarmento tentait à son tour sans succès d’inscrire le doublé. A la 16e Dykmans manquait l’immanquable devant un goal vide après un bon travail de Jennes.

A peine 1 minute après la reprise, Uher s’infiltrait déjà dans le cercle des locaux et provoquait le premier pc de ses couleurs. Reynaud n’avait pas trop de difficultés à sortir le sleep à plat dans le coin gauche de Woods.

Van Linthout aussi tentait sa chance. Rasmussen envoyait la balle dans le nuages après un beau solo. Ces actions représentaient la physionomie du match. Louvain tentait de jouer plus collectif et d’arriver au cercle des Molenbeekois en passes tandis que ces derniers procédaient plutôt en cont et actions individuelles.

C’est une fois de plus sur un bel effort de Uher, très remuant sur son flanc droit, que Rasmussen, seul sans aucun marquage au point de stroke, mettait son équipe aux commandes (2-1). Le Daring se montrait très efficace.

Louvain obtenait une dernière chance de rentrer au vestiaire à égalité à 2 minutes de la mi-temps,. Pilou Maraitre allait obtenir le second pc pour son équipe. Le sleep de Pokorny n’inquiétait pas Masset qui la sortait facilement.

En ce début de 2e mi-temps c’est le Daring qui dominait les échanges. Ils tentaient plusieurs fois d’accentuer leur avance au marquoir.

40e Willems obtenait un nouveau pc pour les locaux. Le sleep de Romeu était dangereux et, après consultation, les arbitres sifflaient dégager. 0/3 comme stat pc, les Universitaires allaient si finir par s’en vouloir si ils ne concrétisaient pas leurs occasions. A la 49e la balle passait tout près de la cage de Reyanud. le 5 tentait également sa chance.

Ce troisième quart était clairement à mettre à l’actif des hommes de John Bessel, malgré les quelques tentatives locales de revenir au score. Le Daring obtenait un nouveau pc à la 50e. Le très puissant sleep de Uher était sorti du gant par Reynaud qui gardait son équipe dans le match.

Louvain recommençait le dernier acte avec la volonté d’aller chercher au moins 1 point. La tension montait d’un cran avec les première cartes vertes distribuées par les arbitres. A la 60e le Daring mettait le nez à la fenêtre par un tir de Dykmans, Rasmussen tentait sa chance dans la foulée.

A la 65e les efforts de Universitaires étaient récompensés avec leur quatrième pc de la rencontre. Le premier essai de Romeu en engendrait un second puisque le premier sortait kick. L’envoi était imparable, dans le plafond du but. Masset était crucifié (2-2). Les dernières minutes étaient survoltées.

A la 69e Jeness provoquait l’ultime pc du match. La tension était à son comble. La phase entre Woods et Uher n’était pas cadrée. L’arbitre sifflait la fin de la rencontre sur la contre attaque. Louvain prend son troisième point de la saison sur un score de 2-2, in extremis pour la seconde fois.