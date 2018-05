2

Hockey Dames: les Belges écrasent leurs adversaires

Comme prévu, le Braxgata et la Gantoise ont survolé les deux coupes d’Europe dans lesquelles elles étaient engagées. Après la décevante année 2017 où ni le Braxgata ni le Waterloo Ducks n’avaient pu envoyer d’équipe, et du même coup faisaient descendre la Belgique en division C (Challenge 1) et D (Challenge 2), les deux représentants belges ont rectifié la situation.