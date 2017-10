Il tourne à une moyenne d’un goal par match. Cette statistique suffit à démontrer l’intégration réussie de Renaud Pangrazio au Watducks. "Je ne m’attendais pas à réussir aussi bien", souffle avec humilité l’attaquant de 29 ans. Ancien Red Lion avec plus de 50 sélections, il doit sa réussite à 5 facteurs.

1. Son sale caractère est resté au vestiaire

Que ce soit au Dragons ou à Louvain, Renaud Pangrazio montait facilement dans les tours lorsqu’une décision de l’arbitre ou qu’une passe d’un de ses coéquipiers ne lui plaisaient pas. A Waterloo, il a atteint l’âge de raison. Malgré un petit coup de gueule de temps à autre, il reste concentré sur ses matchs jusqu’à la dernière seconde. "Je travaille ce point depuis des années. Je suis nerveux et explosif. J’apprends à ne pas répondre aux arbitres ni à taper du stick par terre. Je suis plus malin même si mon caractère n’a pas disparu."

2. Il a le profil qui manquait au Watducks

Ces dernières années, le Watducks a souvent connu des problèmes d’efficacité à l’avant. La filière néo-zélandaise a vite montré ses limites la saison passée. Vu la qualité des autres lignes, l’attaque était mise sous pression. Elle n’a été renforcée que par le joueur de Louvain. "Je n’ai pas ressenti de pression. Je me considérais comme le 6e attaquant. Je savais que j’avais le profil recherché. Je suis un mec explosif. Je vais au contact et suis agressif dans le sens positif. Je ne suis pas un grand dribbleur, mais je suis un puncheur qui ne veut jamais rien rater. Je ne supporte pas de perdre."

3. Une préparation parfaite car complète

Comme il n’entre plus dans les plans de l’équipe nationale et comme son transfert a été acté durant le week-end de la finale de play-off, Renaud Pangrazio a pu suivre les 7 semaines de préparation avec sa nouvelle équipe. "Mon adaptation a été naturelle. En moins de deux mois, j’avais déjà l’impression de jouer avec ces attaquants depuis des années. En plus, derrière, les joueurs distribuent super bien. Sur un plan personnel, j’ai vécu une grosse préparation physique. Ensuite, je n’ai raté aucun entraînement."

4. Il vit sa 13e année en Division d’Honneur

Au Watducks, il n’est pas le seul joueur possédant une longue expérience. L’ancien joueur de Louvain et du Dragons entame sa 13e saison en Division d’Honneur. "En deux parties, j’ai joué 9 ans à Louvain et 3 au Dragons. J’ai remporté trois titres en tout. A Louvain, le titre a récompensé plusieurs années de travail. Au Dragons, il est arrivé plus vite que prévu. Nous étions 5-6 nouveaux renforts (dont van Aubel et Luypaert). La mayonnaise a pris tout de suite."

5. Il prend du plaisir tout en étant sérieux

Au Watducks, il est tombé dans un noyau très large qui tourne bien. Les résultats ne se sont pas fait attendre. "Le noyau est tel qu’il y en a toujours un qui prend le dessus durant les matchs. L’équipe est ambitieuse. Elle veut le Top 4, l’EHL voire le titre." S’il est prêt à se démener pour marquer ou offrir un assist, il aime cette volonté de Xavier De Greve de faire le jeu en toutes circonstances. En plus, il sait que les Gougnard, Boccard, Dohmen et autres Van Marcke le lanceront idéalement en profondeur.