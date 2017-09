Voici le Top 10 du week-end.

1. Manu Brunet (Léopold)

Le champion olympique a une dimension en plus que les autres. Il vit le jeu. Sa prestation personnelle a été éblouissante avec un but, un assist à une minute de la fin et un arrêt sur la ligne lors d’une phase de pc. En plus de ses qualités, il descend dans le jeu de manière naturelle pour remettre de l’ordre sans qu’on ne lui demande. Ses apports dans les deux zones des 25 sont précieux. Sans parler de son tempérament…

2. Nico De Kerpel (Herakles)

Le capitaine de l'Herakles fut indispensable en inscrivant les trois buts de son équipe. Le joueur fut efficace dans tous les registres : un but sur déviation, un sur stroke et un dernier sur pc. Le compte est bon !

3. Alex de Paeuw (Orée)

Capitaine courage, il a lancé la révolte des siens par des raids tonitruants. Disponible pour ses partenaires, son assurance en fin de match pour sortir son équipe de situations dangereuses a très appréciées. Son accélération balle au stick est l'une des meilleures du championnat.