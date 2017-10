Trois gros scores et trois scores serrés à l'occasion de la 7e journée.

Le Watducks s'est imposé brillamment chez un Racing sans doute un peu fatigué après son énième match supplémentaire, jeudi dernier contre le Braxgata. L'ancien international Renaud Pangrazio a été l'auteur de deux buts.

Gros score aussi au Daring en faveur du Léo qui a pourtant été mené à la marque. Et cinq buts également à l'Herakles qui recevait le Pingouin, avec trois buts de Nico De Kerpel, notre homme de la semaine.

Trois succès étriqués aussi, mais précieux comme l'or. Le Dragons, mené au repos au Braxgata, a renversé la vapeur en deuxième période, Jeffrey Thys sonnant la charge. Et Louvain a remporté son premier succès de la saison, entre autres grâce à un excellent Edgar Reynaud dans le but mais aussi un très bon match de Pilou Maraite.

Enfin, la Gantoise a remporté le duel des révélations contre l'Orée et se hisse pour la première fois sur le podium. Le onze de la semaine fait la part belle à sept clubs différents et est nettement plus abordable financièrement que celui de la semaine précédente.