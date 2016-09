Hockey: Un nouvel élan pour les dames

Hockey

Le visage de la Division Honneur a plus que significativement changé durant l’entre-saison. La moitié des joueuses et des T1 a subi des modifications, offrant à cette compétition l’occasion de grandir au niveau de la qualité.

Le coup de fouet attendu surviendra-t-il après une régression sensible au niveau de la qualité du hockey produit ? Si les performances physiques et techniques étaient en constante progression ces dernières années, la beauté et la limpidité du jeu avaient tendance à rester dans les sticks. La saison passée, cinq équipes s’étaient battues pour arriver en play-offs. La Gantoise avait échoué de peu, une fois de plus minée par un effectif trop limité. Elle avait été coiffée sur le fil par un Dragons pas trop convaincant mais présent au bon moment.

L’Antwerp et son expérience avait atteint le Top 4 sans problème de même que le Braxgata et son armée d’internationales. Le Waterloo Ducks survolait largement le championnat mais devait se défaire de Shane Mac Leod puis d’Anne-Sophie De Scheemaekere. Cela allait lui coûter le titre face à l’invincible armada boomoise.

