Chaque jour, jusqu’au 11 décembre, retrouvez l’interview décalée d’un des 20 Red Lions qui disputent la Coupe du monde en Inde.

Aujourd’hui : Antoine Kina.

La première fois que…

Tu as vu un Red Lion ? "Quand mon père coachait (NdlR : T2 de 2002 à 2007) au Pingouin. J’avais 8 ans. Je me souviens que John-John Dohmen était déjà là, mais aussi Tchouk (Jérôme Truyens), Reck (Xavier Reckinger) et les frères Vandeweghe."

Tu as reçu un stick ? (il réfléchit) "Tout petit. Je ne devais sans doute pas encore marcher (rires). Je joue depuis mes quatre ans, c’est dire !"

Tu as joué en division d’honneur ? "(...)