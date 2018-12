Après un match tactique et serré, terminé sur le score de 0-0, c'est aux shoot-out que les deux équipes ont dû se départager. Menée 2-0 après deux tentatives de chaque côté, la Belgique a réussi à s'imposer 3-2 grâce à un excellent Vincent Vanasch et un Florent van Aubel qui a converti ses deux tentatives.



La Belgique est devenue championne du monde de hockey pour la première fois de son histoire, dimanche, à Bhubaneswar, en Inde. Les Red Lions ont battu les Pays-Bas aux shoot-out 3-2. Le match s'était achevé sur le score de 0-0.

Les Red Lions disputaient, toutes compétitions confondues, la quatrième finale de leur histoire après celles des Jeux Olympiques 2016 et de l'Euro en 2013 et 2017. A chaque fois, les Belges s'étaient inclinés.

La Belgique succède au palmarès à l'Australie, victorieuse en 2010 et 2014, et troisième de cette édition après sa large victoire 8-1 sur l'Angleterre dans le match pour la troisième place.



PREMIER QUART-TEMPS



Après seulement deux minutes, Simon Gougnard tente sa chance en revers, son tir puissant ne passe pas loin de la lucarne adverse. Les Hollandais ont répondu quelques minutes plus tard via un tir de Hertzberger qui passe à côté de la cage de Vanasch. Un premier quart très équilibré entre deux équipes appliquées défensivement.



DEUXIÈME QUART-TEMPS



Lors du deuxième quart-temps, les Belges ont une belle occasion après une longue passe de Boccard mais le centre de Gougnard est intercepté par la défense des Pays-Bas. A 4 minutes de la fin de la première mi-temps, Van Aubel tente un centre sur le côté gauche mais sa balle est stoppée par le gardien hollandais. En fin de première mi-temps, les Pays-Bas vont avoir l'occasion d'ouvrir le score par deux fois sur pc mais sans réussite. La Belgique, de son côté, a perdu son appel à la vidéo.



TROISIÈME QUART-TEMPS



Après seulement deux minutes, Thomas Briels tente sa chance à l'entrée du cercle. Le gardien hollandais s'interpose bien. Les Belges poussent et vont encore se montrer dangereux via Sébastien Dockier mais son tir passe à côté du but hollandais. A quelques minutes de la fin du troisième quart-temps, les Holandais se montrent dangereux via Pruijser mais son tir en revers passe à côté de la cage de Vincent Vanasch.



QUATRIÈME QUART-TEMPS



Dans ce dernier quart, Pruijser tente sa chance mais son tir est stoppé par Alex Hendrickx. Les deux équipes se montrent très solides défensivement et ne laissent rien passer. Les Belges ont poussé dans les dernières minutes, à 11 contre 10, mais sans succès : la finale se jouera durant la séance de shoot-out !



Revivez la rencontre :