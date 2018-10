Exclusif ! L'ARBH planche sur la création d'une carte qui récompenserait un geste fair-play d'un joueur.

L'ARBH, par l'intermédiaire de son président Marc Coudron et des secrétaires généraux Serge Pilet et Dominique Coulon, ont toujours répété dans toutes les langues que le hockey devait évoluer à tous les niveaux sans jamais transiger sur ses valeurs. Le respect des adversaires, du maillot et des arbitres fait partie des priorités de la Fédé. Ces dernières années, certaines dérives ont été signalées. Il était compliqué d'évider des débordements vu l'arrivée constante de nouveaux membres depuis 15 ans. Chaque année, les chiffres attestent une augmentation de près de 10% de nouveaux affiliés. De plus en plus d'inscrits ne sont pas issus d'une famille du hockey.

Il est loin le temps où une famille passait son samedi ou son dimanche au club. De plus en plus de parents considèrent le hockey comme une garderie pour les enfants. Les insultes se font entendre au bord des terrains.

Consciente de la nécessité de préserver sans aucun compromis les valeurs qui portent le stick belge depuis toujours, l'ARBH planche sur un nouveau concept: la carte bleue. Il ne s'agit pas d'un nouveau mode de paiement. La carte bleue récompenserait un joueur pour un acte de fair play et de respect remarquable et exceptionnel.

A la fin de la saison, le joueur le plus fair play ainsi que l'équipe la plus respectueuse recevrait un prix honorifique et une somme d'argent.