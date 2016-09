Le hockey wallon connaît une croissance exceptionnelle

Hockey

Sur les 21 clubs wallons, sept ont été créés lors des six dernières années.

L’axe Anvers-Bruxelles reste l’autoroute du hockey. La Ligue francophone de hockey (LFH) s’est lancée dans un vaste chantier qui vise à ajouter de nouveaux tronçons jusqu’à Arlon, Dinant et Liège.

Au rythme où la LFH dévore les dossiers, les travaux ouvriront de nouvelles voies plus vite que prévu. Sur les 21 clubs recensés en Wallonie, sept ont été créés lors des six dernières années.

"Nous enregistrons une croissance du nombre d’affiliés entre 8 et 10 % par an", souffle le chargé de projet et du développement à la LFH, Jérôme Robyns.

(...)