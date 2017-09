Manu Brunet vient de s'imposer un nouveau challenge au Léo. Et il rêve de le mener à bien.

Manu Brunet, capitaine de l'équipe d'Argentine, entame sa sixième saison en Belgique. Lui qui ne parlait pas français en arrivant ici, après trois saisons passées à Madrid comme première expérience européenne, est désormais capable de donner des commentaires dans notre langue maternelle à la télé. Comme quoi il n'est pas doué que pour le hockey ! "Je suis arrivé en Belgique en 2012, il y avait de l'intérêt de plusieurs clubs, notamment de l'Antwerp où Gaby Dabanch était coach, et je n'ai pas été loin de signer, mais le Daring est venu avec un projet intéressant où il y avait déjà deux Argentins, je me suis dit que c'était un challenge plus attractif. J'ai toujours été sensible aux conditions extérieures pour jouer au hockey. Même si je suis aujourd'hui professionnel, je m'épanouis mieux quand le climat est favorable" explique l'Argentin, papa depuis juillet d'un deuxième petit garçon - le premier, Lucky, 3 ans, est déjà la coqueluche du Léo.

Il était temps de changer de crèmerie

Après cinq saisons passées au Daring, le voilà dans le haut d'Uccle. "Quand je suis arrivé à Molenbeek, le club venait de terminer 10e. Les trois saisons suivantes, nous avons terminé 5es, 3es après un barrage victorieux au Racing et 5es avec une place de demi-finaliste en EHL. C'était sans doute notre meilleure saison, notamment au niveau de l'ambiance. Puis ont suivi deux années nettement moins bonnes. L'an dernier nous avions de la qualité, et d'ailleurs nous avons pris un excellent départ, puis l'équipe s'est avérée incapable de réagir quand les défaites sont arrivées. Je suis personnellement très attaché au service de l'équipe, je n'aime pas quand certains joueurs tirent la couverture à eux. Je ne vais pas critiquer le club qui m'a offert une visibilité européenne, mais tout n'allait pas très bien en dehors du terrain l'an dernier."

Il était donc temps de changer de crèmerie pour le bien de chacun. Le Léo est son nouveau havre. "Un club mythique, le plus titré de Belgique, un des plus beaux environnements pour jouer au hockey. Tout se passe très bien, les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour que je m'adapte vite, tout le monde se sent à l'aise. On n'a pas bien démarré contre l'Orée, mais on a vu dès la semaine suivante que cette équipe n'était pas à sous-estimer, puisqu'elle a battu le Dragons ! Les équipes comme le Well l'an dernier, c'est fini, désormais il faut se battre à chaque match. On devait éviter de commencer par un 0 sur 6, on a gagné au Racing ce qui est une belle performance, mais désormais on doit se concentrer sur le match suivant. On va au Pingouin qui est dernier, mais on a perdu contre eux en match de préparation, c'est vendredi soir et dans ces conditions on commence quasi avec un but de retard au marquoir. Il faudra être concentré ! Cette équipe va prendre des points, à nous d'éviter que ce ne soit pas contre nous."

Un championnat très disputé

Dragons, Watducks, Racing, les grands favoris pour le play-off ? Manu Brunet n'en est pas aussi certain. "Je vous fais tout de même remarquer qu'après une semaine, ces trois équipes ont déjà perdu ! Je pense qu'in fine, le Dragons va être dans le play-off, mais pour le reste, permettez-moi de réserver mon pronostic. Les candidats sont très nombreux et il va falloir voir comment le championnat se décante. Les nerfs vont jouer un grand rôle. En ce qui nous concerne, on doit éviter de se mettre la pression et de se dire que le Top 4 est indispensable. Essayons de jouer de notre mieux chaque semaine et de voir où on arrive."

A 31 ans, Manu Brunet a déjà rassemblé environ 200 capes pour l'équipe argentine. Comme au Daring, il y a déjà occupé à peu près tous les postes, sauf gardien. "Je vais certainement encore jouer pour mon pays jusqu'à la Coupe du monde 2018, et honorer les trois ans de contrat que je viens de signer avec le Léo. Combiner le championnat belge, un des plus exigeants du monde, avec mon équipe nationale est de plus en plus difficile, notamment au niveau familial. Il y a d'autres choses que le hockey dans la vie ! Après, je projette de retourner en Argentine, mais ma décision n'est pas encore arrêtée. Mes enfants auront 3 et 6 ans, je tiens à ce qu'ils parlent français mieux que leur papa". Smiley...