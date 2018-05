Manu Stockbroekx, libero de l'équipe et ayant joué un cran plus haut en deuxième période, devient donc champion d'Europe.

Mais dimanche, le club amstellodamois a enlevé l'EHL pour la troisième fois de son histoire, après 2009 et 2013 (cette dernière fois, c'était aussi à domicile, contre le Dragons) Menés 0-1 contre le cours du jeu suite à un but de Jonker, les Moineaux ont survolé la deuxième période, rentrant quatre buts par Xavier Lleonart, Roel Bovendeert, Thierry Brinkman et "good old" Jamie Dwyer.