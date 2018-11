La Belgique affronte le Canada ce mercredi pour le premier match de Coupe du Monde.

Premier quart

Après deux minutes, un centre de Boccard était dévié en corner qui était donné par Van Doren qui centrait pour une déviation victorieuse de Denayer à la 3e minute. Les Belges poursuivaient leur pressing via Boon à la réception d'un centre. KIndler veillait. A la 5e minute, Stockbroekx, en une deux avec Charlier, tirait, mais l'envoi partant sur le côté. Les Belges démarraient en trombe leur Coupe du monde avant de lever un peu le pied sans que le Canada n'entre dans le cercle. Denayer écartait pour Boon qui centrait pour van Aubel qui la reprenait de manière acrobatique en direction de Briels qui n'avait plus qu'à la pousser dans le but. Le recours à la video annulait le but pour un backstick de Boon.

Deuxième quart

Le deuxième quart reprenait par un pc provoqué par Simon Gougnard pour un kick. Le sleep de Luypaert filait sur le centre et était arrêté facilement par Kindler. Sur la reprise, l'envoi de Luypaert filait à côté. Deux minutes plus tard, Arthur Van Doren centrait dans l'axe en direction de Nico De Kerpel qui laissait passer la balle pour Briels qui armait un tir puissant (2-0). Les Belges continuaient leur domination, mais les occasions étaient assez rares. Avec 18 pénétrations de cercle à 4, la domination des Red Lions étaient nettes.

Troisième quart

Dockier centrait pour Boon après quelques secondes. A la 35e minute, De Kerpel montait la balle sur une jambière canadienne pour provoquer le 2e pc du match. Le sleep d'Hendrickx était dévié par le pied du premier sorteur. Re pc. Kindler repoussait le sleep cadré. Boon héritait du 4e pc pour un kick. Hendrickx ne trouvait pas le cadre. Van Aubel cherchait Dohmen qui ne parvenait pas à contrôler la balle. Vanasch n'avait toujours pas touché sa première balle alors que le 3e quart touchait à sa fin. Le press haut des Belges leur offrait beaucoup de balles, mais Kindler n'était pas trop sollicité dans ce 3e quart-temps.

Quatrième quart

Le 5e pc était accordé à la 47e minute. Le Canada le contestait via la video. Le pc était maintenu. Luypaert voyait son sleep détourné. A son tour, le Canada héritait d'un pc cadeau pour une faute de Van Doren très légère et hors du cercle. Vanasch s'illustrait sur Johnston. Sa première touche de balle à la 48e minute. Il s'interposait dans la foulée en remportant son face à face. Wegnez prenait une jaune sur une faute qui amenait un nouveau pc pour le Canada. Johnston en profitait pour marquer un but très évitable. Van Aubel s'emmêlait les pinceaux sur la ligne de Vanasch (2-1). A la 54e minute, Charlier trouvait le poteau. La fin de match était sous tension, mais dominée par les Reds. Un pc était accordé à la 58e minute. Le 6e pc était toujours infructueux. Le 7e était déjà accordé. Luypaert ne cadrait pas.





Belgique - Canada 2-1

Belgique: Vanasch; Boccard, Luypaert, Van Doren, Stockbroekx; Dohmen, Denayer, Wegnez; Boon, Van Aubel, Briels; Puis Hendrickx, Gougnard, Charlier, De Kerpel, Dockier, De Sloover

Canada: Kindler; B. Pereira, Tupper, Ho-Garcia, K. Pereira, Johnston, Walace, Pearson, Sarmento, Smythe, Panesan; Puis Scholfield, Panesar, Kirkpatrick, Bisett, I. Smythe, Hildreth

Les arbitres: MM. H.-Z. Lim (Sin) et A. Kearns (Aus)

Cartes vertes: 26e Gougnard, 37e Bissett

Carte jaune: 48e Wegnez

Les buts: 3e Denayer (1-0), 22e Briels (2-0), 48e Pearson sur pc (2-1)