Hockey Les Red Lions rencontrent l'Afrique du Sud ce samedi à 12h30. Les Belges sont privés de John-John Dohmen, qui est malade.





Premier quart

Après 36 secondes, l'Afrqiue du Sud prenait l'avantage via Spooner (0-1). L'attaquant entrait seul dans le cercle et armait tranquillement un tir puissant. Les défenseurs étaient peu réveillés sur le coup. L'absence de Stockbroekx a fait glisser Boccard sur l'autre flanc alors que De Sloover démarrait à la place d'Hendrickx. La première occasion venait du stick de van Aubel qui ne pouvait tromper le gardien. Le mouvement était initié par Van Doren et Charlier. Hykes profitait d'une nouvelle largesse pour tirer dans le cercle. Son tir passait loin. Les Belges montaient en puissance au fil des minutes sans créer beaucoup de danger. Boon ne parvenait à cadrer une déviation à la 12e minute. Dockier prenait un coup de stick sur le nez. Sans danger. Charlier provoquait le premier pc à la 13e minute. Denayer touchait le stick du n°14. Hendrickx égalisait d'un sleep direct (1-1). Denayer et Charlier jouaient un une-deux qui aboutissait dans le cercle. Sur un contre, l'Afrique du Sud jouait bien le coup.





Deuxième quart

De Sloover glissait dans le cercle et posait la balle devant un attaquant Sudaf. Cassiem shootait, mais Vanasch était impeccable. Sur une récupération de Boccard, Denayer envoyait la balle à Gougnard, dans le cercle, Le milieu du Watducks tirait dans un angle fermé (2-1). La défense belge n'offrait pas toutes les garanties surtout sur le flanc gauche, mais les Red Lions jouaient de mieux en mieux. Les combinaisons étaient de plus en plus propres. De Kerpel obtenait un 2e pc à la 22e minute. Le sleep d'Hendrickx était encore victorieux (3-1). Hendrickx prenait une verte dans la foulée pour un léger accrochage. Un tir de Ntuli était contré. Sur une accélération de Wegnez, van Aubel trouvait Denayer, puis Dockier qui centrait pour Briels qui ne parvenait pas à la reprise. L'action collective était belle. Boon alertait Pieterse. Spooner déviait hors du cercle un centre de Van Doren en dorection de Gougnard. Le plongeon était joli. Charliereffaçait trois défenseurs et tirait sur le gardien. A 4 secondes de la pause, le 3e pc était accordé. Denayer touchait un pied sudaf. Luypaert plantait le 4e but d'un sleep au centre.









Belgique - Afrique du Sud





Belgique: Vanasch; Boccard, Luypaert, A. Van Doren, De Sloover; Denayer, Gougnard, Wegnez; Boon,Briels, van Aubel; Puis Dockier, De Kerpel, Hendrickx, Kina, Charlier.





Afrique du Sud: Pieterse; Halkett, Smith, Spooner, Eustice; Drummond, Hammond, Mea; Ntuli, Cassiem, Paton; Puis Dlungwana, Lembethe, Hykes, Horne, Pautz, Dart





Les arbitres: M. D. Tomlinson et E. Koh





Cartes vertes: 12e Ntuli, 23e Hendrickx





Carte jaune:





Les buts 1re Spooner (0-1), 13e Hendrickx sur pc (1-1), 18e Gougnard (2-1), 22e Hendrickx sur pc (3-1), 30e Luypaert sur pc (4-1)