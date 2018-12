La Belgique a remporté son troisième et dernier match de groupe à la Coupe du monde de hockey masculin, samedi à Bhubaneswar en Inde. Les Red Lions ont dominé l'Afrique du Sud 5-1. Ils se hissent en tête du groupe C, mais ils peuvent encore la perdre à l'issue du dernier match entre l'Inde et le Canada qui se joue à 14h30. Menés 0-1 dès la 1e minute (via Spooner), les Belges ont renversé le score via Alexander Hendrickx (14e, 22e), Simon Gougnard (18e), Loïck Luypaert (30e) et Cédric Charlier (48e).

Si l'Inde bat le Canada, les Indiens termineront premiers et seront directement qualifiés pour les quarts de finale. Dans ce cas, les Red Lions devront passer par un barrage contre un 3e de groupe pour avoir le droit de jouer les quarts de finale.

Premier quart

Après 36 secondes, l'Afrqiue du Sud prenait l'avantage via Spooner (0-1). L'attaquant entrait seul dans le cercle et armait tranquillement un tir puissant. Les défenseurs étaient peu réveillés sur le coup. L'absence de Stockbroekx a fait glisser Boccard sur l'autre flanc alors que De Sloover démarrait à la place d'Hendrickx. La première occasion venait du stick de van Aubel qui ne pouvait tromper le gardien. Le mouvement était initié par Van Doren et Charlier. Hykes profitait d'une nouvelle largesse pour tirer dans le cercle. Son tir passait loin. Les Belges montaient en puissance au fil des minutes sans créer beaucoup de danger. Boon ne parvenait à cadrer une déviation à la 12e minute. Dockier prenait un coup de stick sur le nez. Sans danger. Charlier provoquait le premier pc à la 13e minute. Denayer touchait le stick du n°14. Hendrickx égalisait d'un sleep direct (1-1). Denayer et Charlier jouaient un une-deux qui aboutissait dans le cercle. Sur un contre, l'Afrique du Sud jouait bien le coup.

Deuxième quart

De Sloover glissait dans le cercle et posait la balle devant un attaquant Sudaf. Cassiem shootait, mais Vanasch était impeccable. Sur une récupération de Boccard, Denayer envoyait la balle à Gougnard, dans le cercle, Le milieu du Watducks tirait dans un angle fermé (2-1). La défense belge n'offrait pas toutes les garanties surtout sur le flanc gauche, mais les Red Lions jouaient de mieux en mieux. Les combinaisons étaient de plus en plus propres. De Kerpel obtenait un 2e pc à la 22e minute. Le sleep d'Hendrickx était encore victorieux (3-1). Hendrickx prenait une verte dans la foulée pour un léger accrochage. Un tir de Ntuli était contré. Sur une accélération de Wegnez, van Aubel trouvait Denayer, puis Dockier qui centrait pour Briels qui ne parvenait pas à la reprise. L'action collective était belle. Boon alertait Pieterse. Spooner déviait hors du cercle un centre de Van Doren en dorection de Gougnard. Le plongeon était joli. Charliereffaçait trois défenseurs et tirait sur le gardien. A 4 secondes de la pause, le 3e pc était accordé. Denayer touchait un pied sudaf. Luypaert plantait le 4e but d'un sleep au centre. Les stats sont toutes favorables aux Belges (8 tirs à 3 et 16 entrées de cercle à 8).

Shane McLeod : "L'Afrique du Sud défend très bien. Il faudra passer par les pc pour marquer."

Troisième quart

Jones remplaçait Pieterse entre les perches. Les Belges reprenaient le contrôle de la balle dès la reprise. Les Belges demandaient la video pour un kick non sifflé dans le cercle. Florent van Aubel avait raison. Hammond la touchait du pied. Le pc était contré, mais, sur la phase, un défenseur la touchait du pied. Le sleep de Luypaert était dévié. Boon ratait un contrôle aérien à la 40e minute. Ce même Boon ne touchait pas un centre de Gougnard. Le 6e pc était accordé pour un nouveau kick provoqué par Briels. Le sleep d'Hendrickx était encore excellent, mais le but n'était pas accordé car la balle était stoppée sur la ligne. Elle n'était donc pas sortie du cercle. Ce troisième quart était à sens unique sans que le marquoir ne change pour autant. Un coup de stick d'Arthur Van Doren obligeait l'arbitre à siffler un stroke. Arthur Van Doren demandait la video. Il était écouté. C'est le Sud-Africain qui a levé le stick d'Arthur Van Doren.

Quatrième quart

Le dernier quart reprenait par une verte de Spooner qui touchait la balle après le coup de sifflet. Sur un débordement de Gougnard, Charlier était à la réception. Magnifique effort de Gougnard ! Les Belges perdaient leur video bêtement. Charlier voyait son tir dévié, mais l'arbitre ne sifflait pas. Vanasch s'interposait sur une déviation à moins d'un mètre de lui; La fin de match était assez calme. Personne ne s'est mis trop de pression. Les organismes souffraient face à la chaleur. Gougnard tirait encore à 50 secondes de la fin. A côté.

Les Belges sont donc assurés de finir en 2e car on imagine mal l'Inde perdre face au Canada. Il suffit d'une victoire par un but d'écart pour que l'Inde achève à la première place du groupe. Par conséquent, les Belges joueront le cross-over contre le Pakistan ou la Malaisie mardi.









Belgique - Afrique du Sud 5-1





Belgique: Vanasch; Boccard, Luypaert, A. Van Doren, De Sloover; Denayer, Gougnard, Wegnez; Boon,Briels, van Aubel; Puis Dockier, De Kerpel, Hendrickx, Kina, Charlier.





Afrique du Sud: Pieterse; Halkett, Smith, Spooner, Eustice; Drummond, Hammond, Mea; Ntuli, Cassiem, Paton; Puis Dlungwana, Lembethe, Hykes, Horne, Pautz, Dart, Jones (GK)





Les arbitres: M. D. Tomlinson et E. Koh





Cartes vertes: 12e Ntuli, 23e Hendrickx, 46e Spooner





Les buts: 1re Spooner (0-1), 13e Hendrickx sur pc (1-1), 18e Gougnard (2-1), 22e Hendrickx sur pc (3-1), 30e Luypaert sur pc (4-1), 48e Charlier (5-1)