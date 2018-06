Léo, une stabilité renforcée

Le Léopold a achevé sa saison en boulet de canon avec une troisième place. En play off, le club ucclois est resté invaincu au terme des 4 fois 70 minutes. Pour sa première saison, Robin Geens a réussi un coup de maître en redonnant au Léopold ses lettres de noblesse même s'il a échoué aux portes de la finale. Dans un communique, le Léo a rappelé qu'il construisait une équipe capable de remporter le titre dans les 3 ans.

"Nous sommes d’ailleurs, fiers de vous annoncer que les renforts qui nous ont rejoints l’année dernière, Manuel Brunet, Tom Degroote, Aristide Coisne, Jean-Baptiste Forgues et Kane Russell, restent parmi nous la saison prochaine. Dorian Thiery poursuit sa carrière au Léo. Il se réengage avec son club jusque Tokyo 2020."

Le club confirme une nouvelle qui était dans l'air depuis deux semaines: le retour de Nicolas Poncelet. "Nous ne pourrions parler des Red Lions sans vous parler de Nicolas Poncelet qui après avoir passé un an aux Dragons et intégré le noyau de la BNT, revient dans son club de cœur et s’engage avec le Léo jusque Tokyo 2020. Il nous revient après avoir passé une année fantastique au Dragons, en ayant décroché un titre de Champion de Belgique."

L'autre renfort vient de France. "Nous évoquions une stabilité renforcée… Nous nous devons dès lors, de vous présenter notre nouvelle recrue. Nous avons en effet, la chance la saison prochaine d’accueillir un 3è International Français : Gaspard Baumgarten, l’attaquant du FC Lyon Hockey (vice-champion de France). Gaspard Baumgarten (25 ans) pratique le hockey, dans son club d’origine, le FC Lyon Hockey Club depuis l’âge de 6 ans. Il a évolué une année Erasmus (en 2015) à l’Atletic Terrassa (Barcelone) où il a la chance de participer à l’EHL ainsi que de jouer le tour final. Gaspard, Gasp de son surnom, a été sélectionné très jeune dans les différentes équipes de France et a intégré l'Équipe de France A en juillet 2012. Actuellement, il a 93 sélections à son actif, en Équipe de France où il est un des attaquants de référence (une trentaine de buts). A son palmarès avec l’Équipe de France, Gaspard a été Vice-Champion du Monde Junior en 2013. Bientôt diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) en Génie Mécanique et Conception (GMC), Gaspard se lancera dans la vie active à Bruxelles. Le Royal Léopold Club ainsi que l’ensemble de ses membres lui souhaite d’ores et déjà, la bienvenue."