Arbitre et arbitre espoir(e) de l'année

C’est à Kortenberg, chez un des sponsors fédéraux, que s’est tenue la soirée de gala du Stick d’or, auquel tout le gratin du hockey belge s’était donné rendez-vous. L’humoriste Bert Kruismans avait pris en charge l’animation de la soirée. Rappelons que les joueurs ont été choisis sur base des votes effectués par les joueurs et joueuses de division d’honneur (DH) ainsi que par leurs coachs.

Premiers à être mis à l’honneur, les arbitres : l’espoir de l’année s’appelle Maxime Denis, 23 ans et fils de l’ancien international Eric Denis. Chez les Dames, pas de surprise, Céline Martin-Schmets s’imposant logiquement. Dans quelques jours, elle s’envolera pour la Chine où elle sifflera sa première grande compétition internationale, le Women’s Hockey Champions Trophy. De plus, elle a aussi été désignée pour siffler plusieurs matchs de la Pro League en 2019. Du côté masculin, pas de surprise non plus : c’est Gregory Uyttenhove qui remporte le très convoité prix de l’arbitre de l’année. Celui qui est depuis plusieurs années déjà le chef de file de notre arbitrage s’envolera lui aussi dans quelques jours, en direction de l’Inde. Il officiera à la Coupe du monde de Bhubaneshwar.

Struijk et Van Oost, sticks d’or Espoir

Peu avant 21 heures, ce fut au tour des joueurs d’entrer en piste. Honneur aux dames, on commença par le stick d’or Espoir. Il s’agit de Michelle Struijk, attaquante de l’Antwerp.

Michelle, la cadette des sœurs Struijk (Caroline a 25 ans et Lauranne, 22 ans) fait apparaître l’Antwerp sur la liste des lauréats de ce trophée, après Élodie Picard, également Espoir il y a deux ans. Pur produit anversois, Michelle Struijk s’est illustrée dans l’attaque anversoise malgré sa stature frêle et son allure de prime abord peu athlétique. Ce sont ses qualités techniques et de vitesse qui sont les plus remarquables et qui ont attiré l’attention très tôt sur elle. Elle jouait sa première saison complète en équipe fanion il y a quatre saisons et décrochait d’emblée un titre de championne de Belgique. Michelle Struijk avait été internationale U21 à 9 reprises et intégrée au noyau A en janvier 2017. Elle totalise à ce jour 27 sélections avec les A.

Maxime Van Oost a raflé quant à lui le prix du joueur Espoir masculin. Âgé de 19 ans, le fils de l’ancien gardien international Michel Van Oost, qui fut à la base des premiers bons résultats de l’équipe nationale dans les années 1990, a débuté dans le championnat DH, au Waterloo Ducks, voici trois ans déjà, et est devenu rapidement un titulaire indispensable à Coche De Greve.