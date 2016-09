Alex Zanardi, champion paralympique: "Ce qui compte est d'arriver là où tu as décidé d'aller"

Omnisports

La photo d’Alex Zanardi, cycliste victorieux aux Jeux paralympiques de Londres, a fait le tour du globe en 2012. Aujourd’hui encore, le Comité paralympique international l’utilise sur sa page Facebook pour annoncer la quinzième édition des Jeux paralympiques de Rio, qui s’ouvrent ce mercredi. La photo est devenue une des images "iconiques" de Londres.

On y voit l’athlète à terre sur ses jambes inexistantes, soulever son vélo d’un seul bras comme s’il s’agissait d’une plume, fixant le photographe avec un regard de triomphe absolu. Tout un symbole pour les personnes moins valides. Impossible de regarder ce cliché sans être touché par cette victoire de l’athlète sur ses faiblesses et ses différences. "Je n’ai pas posé pour ce cliché, c’est un pur hasard, mais j’en suis très fier", raconte Alex Zanardi lorsqu’on lui remontre la photo quatre ans plus tard."J’ai vu cette photo le jour suivant, j’étais dans un centre commercial à Londres et une dame m’a demandé un autographe pour ses petits-enfants. J’étais assez surpris: en Italie, cela arrive parfois mais j’y suis évidemment un peu plus connu, ce qui n’est pas du tout le cas en Angleterre. Je me suis retourné et tout le présentoir des journaux était tapissé de cette édition d’un quotidien avec ma photo en première page. J’en suis resté bouche bée. Car, certes, je suis fier de ma médaille d’or, mais dans cette image, il y a bien plus qu’une médaille d’or."