Ashton Eaton est devenu seulement le deuxième décathlonien de l'histoire après Roman Sebrle à passer la barre des 9.000 points.

A 28 ans, l'Américain Ashton Eaton a décidé de mettre un terme à sa carrière. Le double champion du monde et double champion olympique du décathlon, détenteur du record du monde, a annoncé son retrait sur les réseaux sociaux mercredi en même temps que son épouse, la Canadienne Brianne Theisen-Eaton, heptathlonienne aussi, médaillée de bronze à Rio.

L'Américain détient le record du monde du décathlon avec un total de 9.045 points (réussi lors des Mondiaux de Pékin en 2015) et celui de l'heptathlon avec 6.645 points (établi en 2012 à Istanbul).

Trois fois champion du monde en salle (en 2012 à Istanbul, 2014 à Sopot et 2016 à Portland), double champion du monde du décathlon, à Moscou en 2013 et à Pékin en 2015 (avec une médaille d'argent aux Mondiaux de Daegu en 2011), et double champion olympique à Londres en 2012 et à Rio au mois d'août dernier, Ashton Eaton s'en va par la grande porte au sommet de sa carrière, estimant qu'il est temps pour lui de passer à autre chose.

Son épouse, la Canadienne Brianne Theisen-Eaton a décidé aussi de tourner la page des épreuves multiples. A 28 ans également, elle possède un palmarès plus modeste mais qui reste imposant avec une médaille de bronze à l'heptathlon à Rio dans un concours remporté par Nafissatou Thiam.

Elle fut vice-championne du monde en 2013 et en 2015, championne du monde à Portland en salle l'an dernier et vice-championne du monde en salle à Sopot en 2014. Elle possède un record personnel à 6.808 points, record national du Canada.

Ashton Eaton: "il est temps de quitter l'athlétisme, de faire quelque chose de nouveau"

"Il est temps de quitter l'athlétisme, de faire quelque chose de nouveau", a justifié Ashton Eaton. "Pour être franc, il y a tellement de choses que je veux faire en dehors du sport. Durant mes plus belles années au niveau physique, j'ai tout donné pour découvrir et dépasser mes limites dans ce domaine. Est-ce que je les ai atteintes ? A la vérité, je ne suis pas sûr que d'aucun y parvienne. Je pense que nous avons tendance à ne pas en avoir le temps ou la volonté. Cela rend l'humanité illimitée, en tous cas pour ce qui me concerne. C'est source d'inspiration".

Ashton Eaton n'oublie de remercier personne dans son message posté sur son site, rendant hommage à Roman Sebrle qui l'a tant inspiré et poussé à dépasser ses limites. C'est le Tchèque, considéré comme l'un des meilleurs décathloniens de l'histoire, qui donna l'idée à Ashton Eaton de se mettre au décathlon. Il remercie également son épouse, Brianne Theisen-Eaton, qui a, au même moment, annoncé aussi son retrait.

"Après le 800m à Rio (la dernière épreuve de l'heptathlon, ndlr), j'étais mentalement épuisée, je n'avais plus cette adrénaline d'avoir franchi la ligne d'arrivée, d'avoir eu ce stress de la compétition, de concourir contre un groupe de filles très talentueuse qui ont fait de moi une meilleure athlète", a expliqué la Canadienne 28 ans, 3e du concours des JO de Rio remporté par Nafissatou Thiam.

"A Rio, je n'avais jamais été aussi contente d'avoir fini quelque chose dans ma vie. J'ai senti que je ne voulais plus jamais faire un autre heptathlon. Cela me perturbait et j'ai mis trois mois à ne pas me laisser emporter par les émotions. Quand il a fallu reprendre l'entraînement pour 2017, j'était de plus en plus réticente. J'ai donné tout ce que j'ai pu pendant 4 ans. L'athlétisme a été la priorité avant tout: ma famille, mes amis, mon mariage, mon avenir. C'est quelque chose que j'ai fait et je n'en ai aucun regret. Mais j'en ai fini. Je n'ai plus la passion suffisante pour me dépasser encore. Et je ne veux pas faire les choses à moitié. Il est temps de passer à autre chose."