Basket: les Lions se qualifient pour l'Euro 2017 après leur victoire sur la Suisse

Omnisports

Les Belgian Lions ont remporté mardi leur cinquième rencontre de qualification à l'Euro 2017 de basket-ball messieurs. À Anvers, ils se sont en effet imposés 87-49 contre la Suisse.

Au repos, le score était déjà de 33-16. Cette cinquième victoire de rang permet aux Belgian Lions d'assurer un ticket pour l'Euro 2017 qui aura lieu en Finlande, en Israël, en Roumanie et en Turquie.

Jonathan Tabu a été le grand artisan de la victoire des Belgian Lions avec pas moins de 20 points inscrits dans cette rencontre. L'ancien meneur du Spirou a été bien épaulé par les jeunes Retin Obasohan (16 pts), Loïc Schwartz (9 pts), Kevin Tumba (9 pts et 13 rebonds) et Jean Salumu (10 pts). Le coach national, Eddy Casteels, a profité de la faible opposition pour donner du temps de jeu à l'ensemble de son groupe. Les Belges se qualifient pour l'Euro pour la quatrième fois consécutive.

L'Islande et Chypre s'affronteront plus tard dans l'autre rencontre du groupe A. Les Belges mènent le groupe avec 10 points, le maximum. Ils avaient déjà battu Chypre 65-46 et 72-55, la Suisse 87-72 et l'Islande 80-65. Leur dernière rencontre qualificative, désormais sans enjeu, est prévue samedi en Islande.

Les sept vainqueurs de groupe, ainsi que les quatre meilleurs 2es sont qualifiés pour l'Euro 2017.