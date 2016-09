Ces athlètes qui dépassent leur handicap

ABONNÉSValentin Dauchot et So. De. Publié le jeudi 15 septembre 2016 à 15h24 - Mis à jour le jeudi 15 septembre 2016 à 15h33

Omnisports

Nikita Howarth a 17 ans. Mardi soir à Rio, elle a littéralement pulvérisé ses adversaires en finale paralympique du 200 m nage libre en réalisant une course parfaite de 2 minutes et 57 secondes (voir photo). Un exploit pour la jeune nageuse néo-zélandaise, atteinte depuis sa naissance d’une déficience des membres supérieurs, qui l’a empêchée de développer sa main droite et le haut de son bras gauche.

Faute de mains, Nikita nage en donnant une puissante impulsion à l’aide de ses jambes et ondule davantage le corps pour conserver cette vitesse tout au long de sa course. Une technique similaire à celle utilisée par le nageur chinois Xu Quing, amputé des deux bras après un accident de voiture à l’âge de six ans, qui vient lui de remporter trois nouvelles médailles d’or et d’assurer encore un peu plus son statut de légende vivante dans son pays.

La complexité du paralympisme

Tous deux font partie des 4 342 athlètes paralympiques réunis au Brésil jusqu’à dimanche soir. Des sportifs de très haut niveau qui ont tous en commun d’avoir développé des techniques spécifiques pour surmonter leur handicap.

Le pongiste égyptien Ibrahim Hamato, par exemple, a perdu ses deux bras dans un accident de train quand il était enfant. Pour sortir de la dépression, il se lance dans le football, puis le tennis de table en tentant de tenir sa raquette sous l’aisselle de son bras droit. Mais la position ne fonctionne pas, Ibrahim décide alors de tenir le manche dans sa bouche "comme lorsque l’on cherche quelque chose avec une lampe et qu’on a les mains pleines", explique-t-il. Pour servir et ramasser la balle, il utilise ses orteils et joue donc sans chaussure droite.