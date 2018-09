La Belgique jouent ce dimanche face à l'Espagne pour la médaille de bronze de la Coupe du monde de basket féminin.

Elles ont déjà battu l'Espagne en match de groupe. Vont-elles rééditer l'exploit?

1er quart : 15-15

Après un très bon de match (15-5) lors duquel les Cats ont très vite trouvé leurs marques offensivement, via Meesseman surtout, et défensivement. Mais la montée au jeu de Torrens permettait à l'Espagne, qui jouait plus dur, de signer un 0-10 pour égaliser à la fin du quart.

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT COMMENTE: