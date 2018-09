3 Vidéo

Toutes les réactions des Belgians Cats après la qualification historique contre l'Espagne

Auteur encore de 19 points et 8 rebonds, Emma Meesseman aura planté le panier décisif à la dernière seconde du match contre l'Espagne (72-63) mardi à Tenerife pour permettre à la Belgique de gagner de plus de 8 points et de se qualifier directement pour les quarts de finale de sa première Coupe du monde.