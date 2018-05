C'est en tant que tenante du « titre » (7.013 points !) et grande favorite de l'épreuve que Nafissatou Thiam s'est présentée au départ de l'Hypomeeting ce samedi matin à Götzis, un meeting considéré comme la Mecque des épreuves combinées (heptathlon et décathlon).

200m : 24.61 (record : 24.40)

La première journée de l'heptathlon se termine par un chrono de 24.61 sur 200m, la quatrième épreuve du jour. Le record de Nafi Thiam est de 24.40. Notre compatriote empoche 923 points supplémentaires et totalise désormais 4.112 points.

Caroline Schäfer a abandonné après ses trois nuls au poids.

Poids : 15,29m (ancien record : 15,24m)

Nafi Thiam continue à enchaîner les épreuves de l'heptathlon avec bonheur. Dans le concours du lancer du poids, l'athlète de 23 ans lance tout d'abord à 14,70m, puis monte en puissance avec 14,93m avant d'envoyer la sphère à 15,29m au troisième essai. Un résultat qui constitue un nouveau record en plein air pour elle (dont le record indoor est de 15,52m) et qui lui vaut la 2e place du concours (la Néerlandaise Vetter a fait mieux avec 15,91m) et 880 points supplémentaires.

Nafi est toujours en tête du classement général après trois épreuves avec un total de 3.189 points, devant la Cubaine Rodriguez (2.965) et l'Américaine Bougard (2.938). Surtout, elle compte 76 points d'avance sur son record personnel à l'heptathlon et 57 sur le record d'Europe de Carolina Klüft !

Hauteur : 2,01 m (ancien record : 1,98m)

Dans son épreuve de prédilection, Nafi, qui venait tester en conditions réelles une nouvelle course d'élan (plus longue) a réussi, une nouvelle fois, des merveilles ! Après des essais franchis au premier essai à 1,83m, 1,86m, 1,89m, 1,92m et 1,95m, notre compatriote s'attaqua ensuite à une barre à... 2,01 m ! Un coup de poker incroyable que Nafi, dont le record était de 1,98m, transforma de superbe manière au deuxième essai, le premier ayant déjà failli être converti. En délire malgré un soleil de plomb, les spectateurs n'avaient pas fini de s'enthousiasmer puisqu'elle tenta encore 2,04m. Mais l'état d'euphorie n'allait pas porter la championne plus longtemps, Nafi - deuxième Belge de l'histoire à franchir la barre des 2,00m après Tia Hellebaut - étant déjà très heureuse de se retirer avec un nouveau record du monde de la hauteur dans un heptathlon et même une meilleure performance mondiale de la discipline ! Incroyable. Pour rappel, le record de Belgique détenu par Tia Hellebaut est de 2,05m.

Avec un total de 2.309 points après deux épreuves, Nafi Thiam domine le classement général provisoire avec 100 points d'avance sur l'Américaine Bougard (2.209 pts), suivie par la Cubaine Rodriguez (2.107 pts). Carolin Schäfer (1,80m) est quatrième avec 2.065.

100m haies : 13.45 (record : 13.34)





Dans des conditions parfaites (un soleil légèrement voilé et 23° en matinée), le coup d'envoi des sept épreuves de l'heptathlon a été donné à 11h05 avec un 100m haies provoquant les premières salves d'encouragements de la part du public autrichien. Engagée dans la quatrième série, la championne olympique et du monde de l'hepta a signé un chrono de 13.45, 11 centièmes au-dessus de son temps de référence réussi ici même l'an dernier. Huitième ex-aequo du classement provisoire, Nafi Thiam totalise 1.058 points (- 16 points sur son record national) après cette première épreuve.

Avec un chrono de 13.25 dans la série suivante, Carolin Schäfer, la vice-championne du monde, est, elle aussi, restée en retrait par rapport à son meilleur chrono (1.087 pts).

Dans la première série, Hanne Maudens a, elle, établi un nouveau record personnel en 14.00 (-0,3 m/s) et dans la deuxième, Noor Vidts a signé un chrono de 14.15 (-1,0 m/s) supérieur à son meilleur temps (13.87).

Au décathlon, Thomas Van der Plaetsen et Niels Pittomvils figuraient respectivement 24e et 26e après le 100m : le premier a signé un chrono de 11.14 et le second de 11.22. Malheureusement, Niels Pittomvils s'est blessé au genou à son premier essai au saut en longueur et n'a plus été en mesure de sauter ensuite... Un abandon d'autant plus douloureux que l'an dernier, déjà, victime d'un bris de perche, il n'avait pu aller au bout de son déca.





