GP de Belgique: Rosberg l'emporte, Hamilton s'offre un podium

Le début de la course a été chaotique, Hamilton en a profité au contraire de Max Verstappen qui échoue finalement à la 11e place.



Malgré sa pénalité, Lewis Hamilton se hisse sur le podium, derrière Ricciardo et Rosberg. Hulkenberg et Perez complètent le top 5. Les Ferrari de Vettel et Raikkonen échouent aux 6e et 9e place après une touchette entre équipiers au premier virage.



Rosberg, auteur d'un sans-faute pendant 44 tours, relance le championnat du monde en revenant à neuf points de son coéquipier Hamilton qui a profité au mieux de l'interruption de la course, au 9e tour, après l'accident spectaculaire de Kevin Magnussen (Renault).

La course est repartie au début du 11e tour, après un 10e tour parcouru au ralenti, derrière la voiture de sécurité. Elle avait été arrêtée pendant un quart d'heure, à la fin du 9e tour, pour donner aux commissaires le temps de réparer les rails de sécurité.

Magnussen, alors 8e de la course après un excellent départ, est sorti tout seul de sa Renault pulvérisée en haut du fameux Raidillon de l'Eau Rouge, après en avoir perdu le contrôle et fini son tête à queue dans les pneus.

Le pilote Renault, conscient, a ensuite été transféré au centre médical, souffrant de la cheville gauche. Puis il est parti en ambulance vers l'hôpital le plus proche.