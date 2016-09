Jeux Paralympiques : Devos et Van Acker rapportent deux nouvelles médailles

Nafi Thiam: "Dans la rue, on me demande plus d'autographes et de photos" (VIDEO)

Nafi Thiam, qui sera présente au Van Damme "pour remercier son public", est une championne sur et en dehors de la piste. Pour La Libre, l'athlète revient sur ses exploits de Rio, le retour en Belgique, son entourage. Elle n'hésite pas non plus à se livrer dans une interview plus décalée. Rencontre.