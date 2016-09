Jeux Paralympiques : Joachim Gérard en quarts de finale

Omnisports

Joachim Gérard s'est qualifié lundi pour les quarts de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Rio. Le Brabançon wallon, 2e mondial et 2e tête de série, a facilement battu en 8e de finale le Français Michael Jeremiasz (ITF 16) en deux sets 6-0 et 6-0. La rencontre a duré 53 minutes. En quarts de finale, Joachim Gérard affrontera le vainqueur du duel entre le Japonais Shingo Kunida (ITF 6) et le Chinois Shunjiang Dong (ITF 60).

Dimanche, Joachim Gérard et Mike Denayer ont été éliminés au 2e tour du double, s'inclinant en trois sets 7-5, 6-7 (4/7) et 6-2 face aux Espagnols Daniel Caverzaschi et Martin De la Puente.

Mike Denayer, 37e mondial, avait été sorti au premier tour en simple.