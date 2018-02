2 Vidéo

L'histoire étonnante de l'athlète "la plus nulle" des Jeux d'hiver (VIDEO)

Elizabeth Swaney n'est pas une mauvaise skieuse, mais elle n'est pas non plus très bonne. Mais surtout, elle n'avait pas le niveau pour la compétition olympique de halfpipe, ce qui en a agacé plus d'un.