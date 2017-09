Le Comité international olympique (CIO) a officialisé mercredi à Lima l'attribution des jeux Olympiques 2024 à Paris et de l'édition suivante, en 2028, à Los Angeles au terme d'un vote à mains levées à l'unanimité validant l'accord trouvé entre les deux villes.

Paris, battue pour 1992, 2008, 2012, n'avait plus accueilli les JO depuis 1924 alors que Los Angeles a organisé les Jeux en 1984.

"Cette victoire, c'est la France", selon Macron, une "victoire magique" pour Estanguet

Le président français Emmanuel Macron a salué mercredi l'attribution des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, y voyant "une formidable reconnaissance de la France" et estimant que "cette victoire, c'est la France".

"Une nouvelle page s'ouvre durant les sept années qui viennent", a encore souligné le chef de l'Etat qui se trouvait à l'aéroport de Pointe-à-Pitre à la fin d'une visite dans les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ravagées par l'ouragan Irma. "C'est tout le pays qui doit être mobilisé, toutes les fédérations sportives". Emmanuel Macron y "salue ce succès et la formidable opportunité que les Jeux représentent pour accompagner la transformation de notre pays, accroître son attractivité internationale, dynamiser nos territoires, et renforcer la place du sport partout en France".

"C'est une victoire magique, unique", a réagi Tony Estanguet, co-président du comité de candidature de Paris. "On a travaillé dur depuis trois ans, avec Anne Hidalgo et l'ensemble de cette famille Paris-2024. C'est un succès collectif", a ajouté le triple champion olympique de canoë.

"J'ai vécu une émotion que j'ai rarement vécue dans ma vie", a encore réagi Estanguet qui va désormais prendre la présidence du Comité d'organisation.

Pour Anne Hidalgo, maire de Paris, "c'est un bonheur immense. On est tous heureux, fiers autour de Tony".

"Ramener les Jeux à la maison après 100 ans après, c'est un bonheur immense et surtout ça va faire du bien à notre pays, à Paris et à la Seine-Saint-Denis. c'est maintenant le début d'une nouvelle aventure extraordinaire", a ajouté Mme Hidalgo.

Paris qui a déjà accueilli les JO en 1900 et 1924, organisera les JO-2024 tandis que Los Angeles, déjà hôte des JO-1932 et 1984, été désignée par le CIO pour recevoir les Jeux en 2028.