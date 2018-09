Jonathan Sacoor est l'un des dix finalistes au titre de 'Etoile montante' ('Rising star') de l'athlétisme européen, a annoncé vendredi la Fédération européenne d'athlétisme.

Sacoor, 19 ans, est devenu cet été à Tampere champion du monde juniors (U20) du 400m. En août, il a remporté le titre européen seniors du relais 4x400m à Berlin, avec les Belgian Tornados. En mars, à Birmingham, toujours avec le relais 4x400m belge, il avait décroché le bronze aux Mondiaux indoor de Birmingham. Sacoor a terminé sa saison en remportant le 400m au Mémorial Van Damme.

Le public peut élire son athlète préféré via les réseaux sociaux de la Fédération européenne jusqu'au 5 octobre. Les suffrages sur Twitter et Facebook compteront pour 25% du total. Les autres votes seront exprimés par les médias, les membres de la Fédération et un panel d'experts.

Un trio de finalistes sera dévoilé peu après la clôture des votes sur les réseaux sociaux. Le vainqueur sera connu le 26 octobre, lors de la cérémonie des 'Golden Tracks' à Lausanne, durant laquelle on connaîtra également les Athlètes masculin et féminin de l'année.

Nafissatou Thiam a été élue 'Etoile montante' de l'athlétisme européen chez les dames en 2016.

Les dix candidats sont: Sam Bennett (G-B), Max Burgin (G-B), Armand Duplantis (Suè), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Myhaylo Kokhan (Ukr), Pal Haugen Lillefosse (Nor), Maksim Nedasekau (Blr), Dominic Ogbechie (G-B), Jonathan Sacoor (Bel) et Miltiadis Tentoglou (Grè).