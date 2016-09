Le Mémorial Van Damme en direct: le 4x100 m belge enfin couronné, Thompson bat le record du meeting sur 100m

Omnisports

Philip Milanov a terminé 5ème au disque. Suivez la soirée en direct dans notre live.

C’est en présence du roi Philippe et de la reine Mathilde - mais également d’autres personnalités comme le prince Albert de Monaco - que se déroule, ce vendredi soir au stade Roi Baudouin, la 40e édition du Mémorial Van Damme, dont on peut toujours parler sans chauvinisme comme du plus beau meeting d’athlétisme au monde !

Nos souverains ont ainsi pu féliciter chaleureusement… nos nouvelles championnes olympiques. Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo et Kim Gevaert ont reçu officiellement la médaille d'or du relais 4X100m des jeux Olympiques de Pékin 2008 lors d'une cérémonie solennelle.

Le quatuor a paradé sur la piste bruxelloise tout comme les athlètes présents qui ont représenté la Belgique à Rio. Les sprinteuses belges ont reçu leur médaille des mains du président du Comité Olympique et Interfédéral belge (COIB), Pierre-Olivier Beckers, Jacques Rogge, président honoraire du COIB et ancien président du CIO, le Comité International Olympique, et Sébastian Coe, le président de l'IAAF, la fédération internationale d'athlétisme.

La Belgique a en effet été officiellement proclamée championne olympique du relais 4X100m à Pékin en 42.54 en 2008 après la disqualification de la Russie suite au contrôle anti-dopage positif et à la suspension de Yulia Chermoshanskaya.

Pierre Olivier Beckers était allé chercher à Lausanne mardi les médailles d'or au siège central du CIO.

Huit ans après, la Belgique compte avec Tia Hellebaut, sacrée à la hauteur dans le Nid d'Oiseau de Pékin en 2008 également, de nouvelles championnes olympiques en athlétisme.

Plus tôt dans la soirée, le COIB avait rendu hommage aux médaillés des jeux Olympiques de Rio, à commencer par Nafissatou Thiam couronnée d'or à l'heptathlon le mois dernier à Rio. Les sportifs belges, médaillés et dans le top 8 de leur discipline, ont également reçu leur prime du Fonds Baillet Latour.

La délégation belge a reçu un vibrant hommage des 44.000 spectateurs du Memorial Van Damme.

Tous les résultats: Thompson "on fire", Semenya surprenante sur 400m

100m dames: record du meeting pour Thompson

La Jamaïquaine Elaine Thompson a dominé le 100m de la 40e édition du Memorial Van Damme, vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles dans un chrono de 10.72 (vent: +0,6 m/s), égalant le record du meeting bruxellois de sa compatriote Shelly-Ann Fraser Pryce réussi en 2013.

Elaine Thompson, double championne olympique à Rio sur 100 et 200m, a devancé la Néerlandaise Dafne Schippers, 2e en 10.97. Une autre Jamaïquaine Christania Williams a pris la 3e place en 11.09.

Elaine Thompson remporte la Diamond Race, elle devait terminer parmi les deux premières pour remporter le jackpot.

1. Elaine Thompson (Jam) 10.72

2. Dafne Schippers (P-B) 10.97

3. Christana Williams (Jam) 11.09

4. Desiree Henry (G-B) 11.12

5. Carina Horn (AfS) 11.14

6. Simone Facey (Jam) 11.23

7. Jeneba Tarmoh (USA) 11.40

8. Natasha Morrisson (Jam) 11.64

400m dames: la surprise Semenya





La championne olympique du 800m Caster Semenya a surpris tout le monde en remportant le 400m.

1. Caster Semenya (AfS) 50.40

2. Courtney Okolo (USA) 50.51

3. Stephenie Ann McPherson (Jam) 50.51

4. Shericka Jackson (Jam) 50.73

5. Natasha Hastings (USA) 50.84

6. Olha Zemylak (Ukr) 51.44

7. Libania Grenot (Ita) 51.65

8. Floria Guei (Fra) 52.01

9. Carine Muir (Can) 52.97

110m haies: Ortega sur le fil





L'Espagnol Orlando Ortega s'est imposé sur 110m haies devant les Français Martinot-Lagarde et Bascou.

400m haies dames: Dauwens dernière

L'Américaine Tate Cassandra a remporté le 400m haies.

Tate Cassandra, médaillée de bronze aux Mondiaux de Pékin l'an dernier, a couru en 54.47, son meilleur chrono de l'année, devançant la Danoise, vice-championne olympique, Sara Petersen (54.60), 2e et la Jamaïquaine Kaliese Spencer, 3e en 55.05. Tate Cassandra remporte la Diamond Race.

Axelle Dauwens s'est classée 9e en un chrono décevant de 58.34. Elle dresse un bilan moyen de sa saison après les championnats d'Europe d'Amsterdam et les Jeux Olympiques de Rio.

"Je ne peux pas être très contente de ma saison car je voulais me qualifier pour la finale européenne et j'ai échoué en demi-finale (56.62). Je voulais la demi-finale olympique et j'ai échoué en séries (57.68). J'ai mal commencé la campagne 2016 avec une blessure au mollet. J'ai ensuite souffert de l'ischio, du quadriceps. J'étais revenue en forme au championnat de Belgique et c'est ce qui m'a incitée à participer à l'Euro, que j'ai enchaîné avec les JO de Rio. Il n'a pas été facile de gérer ces deux rendez-vous. Je suis déçue de mon temps au Memorial. Je suis mentalement fatiguée. Je reprendrai l'entraînement dans environ un mois car je veux travailler mon 400 mètres en salle, pour le rythme en vue de la saison 2017. On me verra donc régulièrement à l'indoor de Gand cet hiver ainsi que dans quelques compétitions internationales".

1. Cassandra Tate (USA) 54.47

2. Sara Petersen (Dan) 54.60

3. Kaliese Spencer (Jam) 55.05

4. Zuzana Hejnova (Tch) 55.12

5. Eilidh Doyle (G-B) 55.26

6. Wenda Theron Nel (AfS) 55.41

7. Jaide Stepter (USA) 55.88

8. Hanna Titimets (Ukr) 55.92

9. Axelle Dauwens (BEL) 58.34

Disque: Milanov 5ème

Philip Milanov s'est classé 5e du concours de lancement du disque du Mémorial Van Damme avec un jet à 62m38.

"Ma saison est enfin terminée", dit le Brugeois. "J'ai besoin de repos après cette longue campagne. J'avais certes encore de bonnes sensations avant le Memorial Van Damme mais je n'ai pas pu m'entraîner normalement car je dois représenter des examens et je suis en blocus depuis trois semaines. Rester des heures assis devant son écran d'ordinateur n'est pas facile à combiner avec le sport. Je pense que ma saison 2016 est quand même une réussite, malgré mon échec olympique (12e avec un jet à 62m68): tout le monde peut connaître des hauts et des bas. J'ai terminé 2e des championnats d'Europe (65m71) d'Amsterdam et j'ai battu le record de Belgique le 6 mai dernier à Doha (67m26). Mon hiver en salle sera consacré à l'entraînement, à améliorer ma puissance et mon concours de poids".

1. Daniel Stahl (Suè) 65m78

2. Piot Malachowski (Pol) 65m27

3. Lukas Weisshaidinger (Aut) 64m73

4. Martin Kupper (Est) 62m49 **

5. Philipp Milanov (BEL) 62m38

6. Apostolos Parellis (Chy) 62m28

7. Robert Urbanek (Pol) 61m96

8. Gerd Kanter (Est) 61m12

9. Zoltan Kovago (Hon) 58m31

Javelot

1. Madara Palameika (Let) 66m18

2. Barbora Spotakova (Tch) 63m78

3. Kara Winger (USA) 61m86

4. Martina Ratej (Slo) 60m19

5. Tatsiana Khaladovich (Blr) 59m08

6. Liina Laasma (Est) 57m95

7. Kathryn Mitchell (Aus) 57m08

Poids

1. Michelle Carter (USA) 19m98

2. Valerie Adams (Aus) 19m57

3. Anita Marton (Hon) 19m11

4. Britanny Smith (USA) 18m66

5. Aliona Dubitskaya (Blr) 17m79

6. Cleopatra Borel (Tri) 17m59

7. Melissa Boekelman (P-B) 17m17

8. Britanny Crew (Can) 16m95

9. Jolien Boumkwo (BEL) 15m99

Triple saut

1. Caterine Ibarguen (Col) 14m66

2. Olga Rypakova (Kaz) 14m41

3. Patricia Mamona (Por) 14m16

4. Paraskevi Papachristou (Grè) 13m84

5. Kimberly Williams (Jam) 13m84

6. Dana Veldakova (Svq) 13m59

7. Susana Cristina Costa (Por) 13m55.





L'engin solaire piloté par Bert Longin a devancé l'homme sur 600m

Dans l'inédit duel de l'homme contre la machine prévu par les organisateurs, c'est la machine qui s'est imposée sur la piste du stade Roi Baudouin..

Bert Longin a en effet défié, à bord d'une voiture propulsée à l'énergie solaire, Nicholas Kiplangat Kipkoech sur une distance de 600m. Le Kenyan a été doublé à 60 mètres de l'arrivée.

Kiplangat Kipkoech, 23 ans, a signé un chrono de 1:16.70 lui qui dispose d'un temps de référence sur la distance à 1:15.87.

Bert Longin, dont la voiture a été confectionnée par l'équipe du Punch Powertrain Solar Team, a bouclé la distance en 1:13.11. L'engin a été préparé durant deux ans par 21 étudiants de la KUL.