Même si la Belgique a été éliminée en 8es de finale de l'épreuve par équipes des championnats du monde, par l'Autriche, mardi à Saint Moritz, Dries Van den Broecke, 21 ans, aura créé une petite sensation en battant Marcel Hirscher dans un slalom parallèle.

C'est la première fois que la star autrichienne trouve plus fort que lui dans la discipline.

Quatre fois champion du monde, cinq fois vainqueur du Globe de cristal de la Coupe du monde et l'un des plus doués techniquement de sa génération, Marcel Hirscher n'en a pas moins trouvé à qui parler mardi. Dans le slalom parallèle servant de support à l'épreuve par équipes des championnats du monde, il a été battu de 14/100e de seconde par Dries Van den Broecke.

"Nous savions que les Belges ont un très bon slalomeur qui frappe aux portes du top 30 en Coupe du monde", a expliqué Marcel Hirscher à la presse autrichienne. "On l'a vu ici. Mon chrono n'est pas mauvais, mais le Belge a très, très bien skié."

Dries Van den Broecke, natif de Gand résidant en Autriche, a cependant participé à cinq épreuves du niveau de Coupe du monde manquant par trois fois de se qualifier et n'ayant pu terminer les deux autres. Le Belge a pourtant saisi l'occasion pour faire parler de lui en descendant la piste en 20.96 secondes, le troisième chrono d'ailleurs de tous les skieurs du premier tour.

"Mes courses n'ont rien donné, alors j'ai tout donné ici. Je n'ai plus pensé à rien d'autre, j'ai juste poussé sur les skis le plus fort possible", a commenté Dries Van den Broecke à la télévision suisse SRF. "Je suis rapidement ému, mais là j'ai montré que je pouvais faire quelque chose. Je dois continuer à travailler et arrêter de douter. Etape par étape, je vais travailler pour aller plus vite et être capable de battre Marcel à chaque fois."

La Belgique s'est inclinée 3-1 au premier tour face à l'Autriche pour prendre la 9e place. Les Autrichiens ont chuté ensuite en quarts de finale face à la Suède.