Les 10 images les plus impressionnantes des Jeux Paralympiques

Omnisports

Les Jeux Paralympiques sont moins médiatisés et regardés que les Jeux Olympiques qui les précèdent mais sont tout aussi impressionnants. Les athlètes s'y surpassent, font preuve de courage et offrent de magnifiques images. Voici les photos qu'il faut retenir de ces Jeux Paralympiques 2016.





1. Jessica Long, natation

Cette Américaine d'origine russe a été amputée des deux jambes à l'âge de 18 mois. Depuis lors, elle a déjà remporté 12 médailles paralympiques dont une d'or à Rio cette année.

2. Richard Whitehead, athlétisme

Ce Britannique d'une trentaine d'années est né sans jambes. Il est le détenteur du record mondial des marathons et semi-marathons paralympiques. Il est également le meilleur sprinteur européen au 200m. A Rio, il a décroché une médaille d'argent au 100m (T42).

3. Ibrahim Hamato, ping-pong

Cet athlète égyptien de 43 ans joue au tennis de table à l'aide de ses dents. Privé de ses bras depuis l'âge de 10 ans, Ibrahim Hamato n'a pas gagné de match à Rio. Il est le seul athlète de sa discipline à jouer de cette manière, cette image a donc fait le tour des médias.

4. Stinna Kaastrup, équitation

La jeune Danoise Stinna Kaastrup a remporté la médaille de bronze à l'épreuve Freestyle du para-dressage cette année à Rio. Totalement privée de jambes depuis la naissance, la cavalière impressionne toujours autant parce qu'elle parvient à tenir droite sur son cheval.

5. Zhiqiang Zhong, saut en hauteur

L'athlète unijambiste chinois a fait le buzz lorsqu'il est parvenu à franchir la barre à 1,77m du saut en hauteur des Jeux Paralympiques de Rio. Amputé suite à un accident survenu il y a quelques années, Zhiqiang Zhong s'est approché de la barre à l'aide de ses béquilles avant de les laisser tomber sur le côté et de s'élancer en sautant sur une jambe.

6. L'équipe iranienne de volley-ball

L'équipe iranienne de volley a offert une 8e médaille d'or à son pays en battant la Bosnie-Herzégovine lors de la finale. La particularité de cette équipe paralympique est la présence de Morteza Mehrzad parmi ses membres. L'homme de 2,46m a une jambe plus courte que l'autre mais cela ne pose pas de problème car l'équipe joue assise. L'athlète a fait de son équipe une des plus redoutables du monde dans la discipline.

7. Reinhold Boetzel, saut en hauteur

L'athlète allemand Reinhold Boetzel a fait sensation aux Jeux Paralympiques de Rio en passant la barre du saut en hauteur sans bras. Il est parvenu à se hisser jusqu'à la finale.

8. Podium du 100m brasse féminin

Le podium de 100 mètres brasse féminin des Jeux Paralympiques de Rio était beau et joyeux. Les trois athlètes étaient rayonnantes, leur bras atrophiés levés vers le haut. Michelle Alonso Morales (médaille d'or), Bethany Firth (médaille d'argent) et Magda Toeters (médaille de bronze) ont démontré leur force et leur joie d'être présentes lors de ces Jeux.

9. Regas Wood, saut en longueur

Né avec une anomalie congénitale, cet athlète américain n'a pas de tibias. Cascadeur professionnel, il est spécialisé dans la conduite de véhicules tout-terrain. Regas est également le premier double-amputé à être sélectionné dans l'équipe paralympique américaine. A Rio, il a atteint la finale du saut en longueur.

10. Juan José Mendez Fernandez, cyclisme

Juan José "Juanjo" Mendez Fernandez a perdu un bras et une jambe dans un accident de moto en 1992 et est resté 20 jours dans le coma. Deux ans plus tard, il reprend son vélo et devient champion paralympique. Ce cycliste espagnol est un exemple de volonté à lui tout seul: il guide son vélo à l'aide de sa seule main et de son moignon.