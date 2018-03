Les Belgian Tornados, équipe masculine belge du relais 4x400m, a remporté sa série aux Mondiaux en salle de Birmingham, samedi en Angleterre.





Grâce à ce résultat, les Belges, 2e temps des séries en 3:05.22, se qualifient pour leur vingtième finale toutes compétitions internationales confondues (Euro, Mondiaux et World Relays, en salle et en plein air). Placée dans la première série avec Trinidad et Tobago, la Tchéquie et la Pologne, la Belgique a débuté la course avec Dylan Borlée, qui a terminé le premier relais en 2e position. Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor ont conservé cette place avant que Kevin Borlée ne remporte la course grâce à un très bon final.

La Pologne, qui disputera également la finale, a terminé 2e en 3:05.24, devant Trinidad et Tobago (3:05.96) et la Tchéquie (3:06.40), tous deux qualifiés au temps. L'Ukraine n'a pas pris le départ.

La seconde série a été largement remportée par les Etats-Unis grâce à un temps de 3:04.00. Deuxième, la Grande-Bretagne (3:05.29) a aussi validé son ticket devant un public acquis à sa cause.

Dimanche en finale (18h25), les Belgian Tornados auront donc l'occasion d'ajouter une neuvième médaille à leur palmarès, qui en compte trois en or (Euro 2012 et 2016 et Euro Indoor 2015).

Rendez-vous donc sur le coup de 18h25, en Belgique, pour l'apothéose avec, espérons-le, une neuvième médaille internationale pour la bande à Jacques Borlée...