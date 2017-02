Les New England Patriots et leur quarterback Tom Brady peuvent s'installer uu peu plus encore dans l'histoire du football américain dimanche (23h30 GMT, lundi 00h30 françaises) à Houston (Texas) s'ils remportent le Super Bowl face aux Atlanta Falcons.

Comme chaque année, le Super Bowl attire les superlatifs.

Plus de 110 millions de téléspectateurs à travers le pays vont suivre le rendez-vous le plus important du calendrier sportif américain, avec des pics d'audience à la mi-temps pour des spots de publicité négociés cinq millions de dollars les 30 secondes et pour le traditionnel "show" confié cette année à la diva de la pop, Lady Gaga.

Mais un chiffre plus que tous les autres frappe les esprits. Il concerne Tom Brady, la star de New England et de la Ligue nationale de football américain (NFL).

A 39 ans, il peut s'offrir, quinze ans après son premier sacre, son cinquième Super Bowl, du jamais-vu dans l'histoire de la NFL pour un quarterback.

"C'est quelque chose d'unique dans une carrière de disputer le Super Bowl à sept reprises, c'est un match incroyable à regarder, alors imaginez ce que c'est d'y prendre part", a souligné l'époux à la ville de l'ancienne top model Gisele Bündchen.

Quatre matches de suspension

"Depuis que je suis gamin, j'adore le Super Bowl, je me souviens encore des matches avec mes idoles Joe Montana et Steve Young (quarterback des San Francisco 49ers, l'équipe de sa région natale, NDLR), on ne s'habitue jamais à disputer un tel match", a-t-il insisté.

Même s'il s'en défend, Brady a une raison de plus de savourer cette finale 2017: il a manqué les quatre premiers matches de la saison, car il a été suspendu par la NFL pour son implication dans le "Deflategate", le scandale des ballons sous-gonglés remontant à 2015 qui a terni son image de beau-fils idéal.

Dimanche soir, il pourrait recevoir le trophée Vince Lombardi remis au champion des mains de Roger Goodell, le grand patron de la NFL qui, pour beaucoup, n'a reculé devant rien pour faire tomber Brady.

Brady et Goodell se sont attachés à dédramatiser leurs éventuelles retrouvailles: "Je suis passé à autre chose et je me concentre sur le positif dans ma vie", a balayé le quarterback, quand le "commissioner" de la NFL l'a décrit comme "l'un des meilleurs joueurs de l'histoire".

Soutien de Trump

Mais Brady n'est pas pour autant à l'abri d'une énième controverse: avec l'emblématique entraîneur des Patriots Bill Belichick, il n'a pas caché avant la campagne présidentielle son soutien à Donald Trump, dont le premiers jours à la Maison Blanche ont créé de vives tensions aux Etats-Unis.

Dans ce contexte, après le "Deflategate", après les affaires récurrentes de violences conjugales commises par des joueurs NFL, après l'épidémie longtemps tue d'encéphalopathie traumatique chronique provoquée par la répétition des chocs violents, la qualification d'Atlanta a fait souffler un vent nouveau et bienvenu.

Les Falcons qui n'ont jamais remporté le titre suprême et qui disputent le Super Bowl pour la deuxième fois seulement, après 1998, sont l'une des équipes les plus spectaculaires de la NFL avec les impressionnants Julio Jones, Mohamed Sanu et Taylor Gabriel.

Mais les clefs du titre sont entre les mains de leur quarterback Matt Ryan qui, avant cette saison, n'avait jamais remporté le moindre match de play-offs.

"Pourquoi serions nous nerveux? Nous nous sommes préparés comme il fallait, nous allons disputer le match que nous voulions, nous sommes prêts", a insisté Ryan, élu à 31 ans meilleur joueur de la saison et pas plus impressionné que cela de se mesurer au "mythe" Brady.

Les dix derniers vainqueurs du Super Bowl avant l'édition 2017 entre New England et Atlanta dimanche:

2006: Indianapolis Colts

2007: New York Giants

2008: Pittsburgh Steelers

2009: New Orleans Saints

2010: Green Bay Packers

2011: New York Giants

2012: Baltimore Ravens

2013: Seattle Seahawks

2014: New England Patriots

2015: Denver Broncos

Les clubs les titrés de l'histoire:

1. Pittsburgh Steelers: 6

2. San Francico 49ers: 5

. Dallas Cowboys: 5

4. Green Bay Packers: 4

. New York Giants: 4

. New England Patriots: 4