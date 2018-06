Omnisports Elle compte déjà 7 marathons, 4 demi ironmans et 3 ironmans complets mais ce qui l'attend est incomparable avec ses précédents exploits. Marine Leleu a 26 ans et va tenter, à partir de ce vendredi, de rejoindre Paris depuis Londres sous la forme d'un triathlon (même si les disciplines sont inversées).

Au programme, 144 kilomètres de course à pied entre Londres et Douvres, 40 kilomètres de nage entre Douvres et Calais et 290 kilomètres de vélo entre Calais et Paris.

Ce projet lancé il y a deux ans a nécessité un programme d'entrainement très exigeant. En plus de s’entraîner quotidiennement dans les trois disciplines, Marine Leleu a aussi pensé à prendre du poids pour éviter d'avoir froid lors de la traversée de la Manche. La jeune femme s'est aussi habituée à prendre des douches froides pour davantage résister à la température de l'eau lors de la nage entre Douvres et Calais.

Le départ pourrait avoir lieu ce vendredi mais dépend forcément des conditions météo. L'athlète explique que la nage entre Douvres et Calais pourrait lui être interdite ou retardée en fonction de la météo. Sa date d'arrivée sur l'Arc de Triomphe n'est donc pas programmée.

Cette course qui durera plusieurs jours pour permettre à la jeune femme de faire l'une ou l'autre sieste de s'alimenter sera "traçable" pour permettre à ses fans de la suivre et l'encourager dans cet exploit.

Sur Instagram, @Marinlle compte 400 000 abonnés qui suivaient se préparation.