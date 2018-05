Le Belge signe son 8e succès, le premier au Portugal et le deuxième de la saison après la Suède. Il prend la tête du championnat du monde avec 19 points d'avance sur Seb Ogier.

Ils l'ont fait. En tête depuis vendredi soir à l'issue d'une première étape tournant à l'hécatombe, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont parfaitement géré leur avantage lors des deux étapes du week-end pour remporter le Rallye du Portugal, sixième manche du Championnat du Monde.

Et après avoir parfaitement géré leur avance durant deux jours, nos compatriotes ont encore fait preuve de panache en allant chercher quatre points bonus supplémentaires lors de l'ultime Power Stage terminée au 2e rang derrière le jeune Esapekka Lappi.

« C'est super, l'auto était parfaite et j'ai senti l'équipe derrière moi tout le week-end, ils ont tous fait un terrible boulot, bravo à eux, » s'est exclamé Thierry après avoir brandi le drapeau belge sur le toit de sa Hyundai. « Je savais qu'on avait le matériel pour aller chercher les gros points lors de la Power Stage. Mais les pneus n'étaient pas top. J'ai essayé et j'ai tout de même pris quatre points de plus alors que Seb n'en a pas marqué un seul. Une excellente opération donc dans l'optique du championnat. La fête va être chouette. »

Elfyn Evans et Teemu Suninen ont complété le podium (le premier pour le jeune Finlandais) et rapporté des points importants à Ford dans l'optique du championnat constructeurs.

Esapekka Lappi échoue à la quatrième place juste devant Dani Sordo pénalisé très tardivement (plus de 24h plus tard) pour avoir touché deux ballots autour desquels il fallait faire des « donuts » vendredi soir lors de la spéciale show de Porto.

Plus de commentaires plus tard sur notre site. Retour de Thierry et Nicolas à l'assistance Hyundai de Porto vers 15h20 en direct sur la page Facebook DH Moteurs.