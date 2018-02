Incident dans le 2e jeu du second set à l'occasion de la demi-finale du tournoi de Rotterdam opposant David Goffin à Grigor Dimitrov.

Alors que David était au filet, il prenait une attaque de Dimitrov dans l’œil après avoir boisé. Dimitrov venait immédiatement de l'autre côté du filet pour aider le Belge à se relever. C'est le Bulgare qui appelait tout de suite le médecin. Après de longues secondes, le médecin est arrivé. David gardait une serviette à l’œil.

Il a même quitté le terrain en se tenant toujours l’œil avec une serviette. D'après nos informations, le Belge ne souffrirait pas d'un décollement rétinien mais aurait un œdème derrière l’œil. De ce fait, il devra observer une semaine de repos complète et se voit dans l'obligation de faire une croix sur le tournoi de Marseille.

"Je ne peux et ne veux rien dire à ce sujet", a déclaré Dimitrov, visiblement secoué, en quittant rapidement le court après avoir ramassé la raquette de son adversaire.





Résumé du premier set

(0-1) Dimitrov démarrait le match par un ace extérieur ligne. Il plantait 2 aces et un service gagnant.

(1-1) Goffin lui répondait du tac au tac en provoquant quelques fautes du Bulgare pour s'adjuger son jeu assez facilement.

(1-2) Dimitrov profitait à nouveau de son puissant service pour prendre l'avantage. Dans l'échange, les deux joueurs se valent.

(1-3 BREAK Dimitrov) Le premier point était une pure merveille entre deux joueurs au toucher exceptionnel. Ils ont tous deux fait plusieurs tours du terrain. David écrasait ensuite sa balle dans le filet (0-30). Un bon service le ramenait dans le jeu. Dimitrov accélérait la cadence, mais Goffin défendait très bien (30-30). Le Bulgare obtenait sa première balle de break (30-40). A nouveau, le rallye était somptueux. Goffin sauvait la mise. Goffin achevait au filet sur un smash. Dimitrov allait chercher une deuxième balle de break sur une accélération en coup droit long de ligne. Une balle dans le couloir sanctionnait le Liégeois.

(1-4) Dimitrov s'envolait à 40-0 avant de commettre sa première double faute. Il montait ensuite au filet pour se faire mystifier par Goffin (40-30).

(2-4) Goffin emportait son jeu sur un ace. Premier jeu blanc du match.

(2-5) Dimitrov accusait une petite baisse de régime. A 30-30, il commettait une grosse faute de coup droit qui offrait une première balle de break pour Goffin. Il l'effaçait par un ace. Sur un long échange, le Bulgare était la premier à craquer en envoyant sa balle dans le filet. Goffin manquait cette deuxième occasion avec une balle trop longue. Dimitrov s'en sortait bien.

(3-5) Goffin s'accrochait pour rester dans le set et remporter son jeu de service au courage. A 40-40, les deux joueurs se livraient à un échange de mutants, ponctué par une amortie manquée du Bulgare. Derrière, le Liégeois claquait une grande première qui lui redonnait de l'air.

(3-6) Plus solide en fond de court, Dimitrov démontrait une fois plus dans sa maîtrise sur le jeu via un coup droit ravageur lui offrant trois balles de set (40-0). Mais Goffin revenait à 40-40 le couteau entre les dents avant de s'offrir une balle de 5-5 sur un revers long de ligne gagnant dont il a le secret. Un nouvel échange somptueux permettait au 5e joueur mondial de sauver cette 3e balle de break du Belge. Sur le 3e deuce, Goffin s'offrait une nouvelle balle d'égalisation, à nouveau sauvée avec autorité par Dimitrov. Ce neuvième jeu distillait un terrible suspense, Goffin et Dimitrov gâchant chacun leur tour encore respectivement une balle de break et de set. La tension était à son comble et les deux hommes se rendaient coup pour coup jusqu'à ce que finalement le Bulgare retrouve son service pour remporter ce premier set sur deux aces d'affilée. Score logique même si Goffin pouvait nourrir des regrets.