Tout avait bien commencé pour David Goffin dans le premier set de la rencontre qui l'oppose à Rafael Nadal. Après avoir réalisé le break, le Belge servait pour mener 4-2 et reste détaché.





Malheureusement, la bonne passe de David a été réduite en poussière par une grossière erreur d'arbitrage qui a permis à Rafa de revenir à 3-3 alors que le score aurait dû être de 4-2 en faveur du Liègeois.





Une balle de Nadal à raison annoncée OUT par le juge de ligne, le jeu était acquis pour le Liègeois... avant que l'arbitre de chaise ne décide d' overruler la décision...





Le public monégasque ne s'y est d'ailleurs pas trompé et a sifflé après l'égalisation de Nadal à 3-3.





Sans doute déstabilisé par ce coup du sort, David perdait ensuite les trois jeux suivants, offrant par la même occasion le premier set au gaucher de Manacor.













Totalement sorti du match





Si on a coutume de dire que les erreurs d'arbitrage peuvent se produire, celle-ci a eu de très lourdes conséquences sur la suite de la rencontre puisque David Goffin n'a pratiquement plus rien réussi par la suite, semblant même parfois ailleurs sur le court et ne prenant plus qu'un seul jeu pour finir par s'incliner 3/6 1/6.