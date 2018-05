David Goffin s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Rome, tournoi sur terre battue doté de 4.872.105 euros, jeudi en Italie.



Le numéro un belge, 10e mondial et 9e tête de série à Rome, a profité de l'abandon dans le 2e set de l'Argentin Juan Martin Del Potro, 6e mondial et 5e tête de série. Goffin avait gagné le 1er set 6-2 et était mené 5-4 dans le second lorsque l'Argentin a quitté le terrain, après 1 heure et 45 minutes de jeu.

Goffin, 27 ans, et Del Potro, 29 ans, se retrouvaient pour la troisième fois sur le circuit. Ils avaient auparavant décroché chacun une victoire. L'Argentin avait battu le Belge sur surface dure indoor en 2016 à Bâle et le Liégeois avait dominé Del Potro la même année au Masters 1000 de Shanghai (dur).

En quarts de finale, Goffin sera opposé au vainqueur du duel entre l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.2), tenant du titre, et le Britannique Kyle Edmund (ATP 19), programmé juste après le match Goffin - Del Potro.

L'an dernier, David Goffin s'était fait éliminer en huitième de finale par Marin Cilic (ATP 5) à Rome. Il avait atteint les quarts de finale du tournoi en 2015 et 2016.