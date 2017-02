David Goffin s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis ATP de Sofia, Bulgarie, épreuve sur surface dure dotée de 482.060 euros, samedi.

Le Liégeois (N.2), 11e mondial, a pris la mesure en demi-finale de l'Espagnol Roberto Bautista Agut (N.4), 28 ans, 16e joueur du monde, au bout du jeu décisif dans le 3e et dernier set. David Goffin s'est imposé 5-7, 6-4, et 7-6 (7/3) en 2 heures et 44 minutes au terme d'une grosse bagarre qui a vu le numéro 1 belge être bousculé par l'Espagnol.

Tombeur de Steve Darcis en quart de finale, David Goffin, 26 ans, sera opposé en finale au gagnant de l'autre demi-finale qui oppose le Bulgare Grigor Dimitrov, 25 ans, 13e mondial, au Géorgien Nikoloz Basilashvili (ATP 87), 24 ans.

Il s'agit de la 7e finale sur le circuit ATP pour David Goffin, qui en a remporté deux, à Metz et Kitzbuhel en 2014. Il s'était incliné à Bâle (2014), Rosmalen et Gstaad (2015) et Tokyo (2016).