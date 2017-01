Le Suisse, dont la fortune est estimée à 250 millions d'euros, touche plus de 60 millions par an grâce à ses sponsors, sans oublier les prize-money et les "garanties". Son empire financier est royal.

Comment un joueur de tennis peut-il gagner sa vie ? Il survivra financièrement s’il entre dans le Top 100.

Roger Federer a dépassé depuis bien longtemps les angoisses de la fin de mois. Un joueur de tennis perçoit d’abord un montant officiel. Depuis ses débuts pros en 1998, il a touché 100 836 052 dollars. Le prize-money est la partie visible de l’iceberg.

Les directeurs de tournoi ont l’habitude de plonger sous le bloc de glace pour s’assurer quelques "garanties". Ces primes, versées plus discrètement, peuvent être astronomiques. Un Federer n’a pas de prix. De l’autre côté de l’équation, un Federer assure des recettes maximales au niveau notamment du ticketing. Dans le journal, un directeur français qui a le bras long avait levé un coin du voile opaque qui entoure ce business parallèle. Jean-François Caujolle, le boss de nombreux tournois français et de feu l’Open WTA de Bruxelles, ne tourne pas autour du pot. "Un Federer, ça vaut cinq gars du Top 10", confiait-il dans "L’Equipe".

En 2017, le cirque de l’ATP a prévu une halte à l’un des tournois clefs de février, Rotterdam. Cette année, la tête d’affiche a pris le visage de l’Espagnol Nadal. Richard Krajicek, ancien joueur du top, s’est reconverti en boss de tournoi. Il s’était offert un petit bijou pour les 40 ans de son épreuve.

"Aujourd’hui, qui procure de l’émotion ? Federer ! Qui est la plus belle affiche ? Federer ! Quand Federer était revenu à Rotterdam en 2012 après sept ans d’absence, une émotion s’était emparée de toute la ville. Tout le monde voulait le voir une dernière fois avant son départ à la retraite."





Des montants gardés secrets

Cinq ans plus tard, il est toujours là. Federer remplit les plus grandes salles du monde. Comme une rock star. Il manie son instrument tel un virtuose. Il provoque des attroupements à de simples séances d’entraînement ou de dédicaces. Lors d’un premier tour, les directeurs se frottent les mains en voyant des tickets vendus pour des places debout ! Sans Federer, les tribunes sont désertes jusqu’en demi-finale.

Que ce soit celle de Caujolle ou de Krajicek, les langues ne se délient pas au moment d’évoquer le cachet à verser sur le compte du Suisse. "Tout ce que je peux dire, c’est qu’un tournoi ne peut se payer Nadal et Federer."

Entre les lignes, certains montants grimpent jusqu’au million de dollars. Dans ce contexte, les balles de Fedex valent de l’or. Une élimination précoce peut ruiner une édition. Quand Krajicek avait dû acter, une heure avant le match, le forfait de Youzhny contre Federer, un vent de panique avait soufflé. En dernière seconde, le Maître avait joué 20 minutes contre Sijsling devant 10 000 personnes en délire. Le simple fait de voir "Rodgeur" leur avait suffi.

La Coupe Davis lui offre quelques primes tout comme certaines exhibitions.

Les sponsors, la timbale

Last but not east, son compte se renfloue surtout grâce à ses contrats publicitaires.

Depuis plusieurs saisons, il dépasse allègrement le cap des 50 millions de dollars de revenus publicitaires. Si ses revenus sportifs le placent loin de Messi, Ronaldo, Mayweather, LeBron James, Kevin Durant ou encore Kobe Bryant, le Suisse se refait une santé financière grâce à ses sponsors. Quand un Messi touche 22 millions de revenus sponsoring, un Federer fait sauter la banque avec près de 60 millions. Ses 10 heureux élus sont Nike (10 millions par an), Wilson (2 millions), Mercedes (NC), Moët et Chandon (6 millions), Rolex (1,4 million), Café Jura (2 millions), Crédit Suisse (1,8 million), Lindt, NetJets et Sunrise.

Qu’il joue ou qu’il ne joue pas, Roger Federer reste le sportif le mieux payé.









Tout a débuté en 2003

Roger Federer est devenu un produit bankable dès sa première finale de Grand Chelem en 2003. Fidèle à Nike et Wilson, il a étendu son armée de partenaires à dix marques qui ont pris un risque énorme, mais qui ont surtout touché le gros lot.

Les contrats couraient généralement sur dix ans. Le tennis est un terreau fertile pour les hommes d’affaires. La petite balle jaune est mondiale et présente toute l’année à la télévision. Federer est une cible parfaite. Outre son charisme hors norme, il n’est quasi jamais blessé. Sa blessure de 2016 est un cas unique dans une carrière de près de 20 ans.

En plus, le Suisse se met à l’abri des scandales et conserve une image aseptisée. Parfois trop ! Il traîne l’image d’un mec normal avec une vie en dehors du tennis normale. Sans vague, sans intérêt presque. Mari exemplaire, père modèle, il n’alimente jamais les colonnes des "pages à scandales".

Loin devant Sampras et Agassi

En 2016, il a franchi le cap des 100 millions de dollars de gain en tournoi. C’est plus de double d’Andre Agassi et de Pete Sampras ou encore quatre fois plus que Boris Becker. L’évolution des primes explique en partie cette courbe exponentielle. Il a bouleversé les codes financiers du tennis au point de mettre la santé financière de certains tournois en péril. Mais, ses revenus ne sont pas un cas unique au niveau du sport mondial. En 2014, sa raquette lui rapportait "seulement" 9 millions alors qu’un Messi ou un Ronaldo tournait à plus de 20 millions.