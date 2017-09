Le duo belge a perdu sa première mise en jeu, celle de Ruben Bemelmans, permettant à l'Australie de rapidement mener trois jeux à zéro dans le premier set.

Un break dont les hommes de Johan Van Herck ne se remettront jamais, puisque malgré quelques opportunités pour recoller au score, Bemelmans et Arthur De Greef ont perdu la première manche six jeux à trois face à Jordan Thompson et John Peers. Ce dernier qui n'est autre que le deuxième mondial en double.

Les résultats de vendredi

Après les deux rencontres de simple de vendredi, les deux équipes sont à égalité (1-1). En effet, David Goffin, 12e joueur mondial, a battu John Millman (ATP 185) en quatre sets, 6-7 (4/7), 6-4, 6-3, 7-5, donnant le premier point à la Belgique. Ensuite, Steve Darcis (ATP 77) s'est incliné face à Nick Kyrgios (ATP 20) en cinq sets, 6-3, 3-6, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2.

Vendredi soir, le capitaine de l'équipe belge avait déclaré ne pas encore avoir pris de décision quant à la composition de sa paire de double. Finalement, c'est bien Ruben Bemelmans et Arthur De Greef qui monteront sur la terre battue bruxelloise.

Bemelmans, souvent associé à Joris De Loore, jouera cette fois avec Arthur De Greef. Le Bruxellois de 25 ans a été convoqué suite à la blessure au genou de De Loore.

Dimanche, le choc du weekend entre Kyrgios et Goffin aura lieu en 4e rencontre avant un éventuel cinquième match décisif entre Darcis et Millman.